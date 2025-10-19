La reconocida agrupación puertorriqueña La Tribu de Abrante lanza su nuevo sencillo “Feliz”, una versión al estilo afrocaribeño del tema original del artista dominicano Chimbala (Leury José Tejeda). La idea surgió a partir de una selección de canciones de intérpretes dominicanos que el grupo admira.

“Quisimos tomar canciones que nos gustan y transformarlas al estilo de La Tribu. Dentro de ese repertorio estaba este tema, que decidimos reinterpretar dándole nuestro sello característico”, explicó Hiram Abrante, líder de la agrupación, mediante comunicado de prensa.

El sencillo fue grabado en formato en vivo con toda la banda, con el objetivo de capturar la energía que distinguen sus presentaciones. Aunque el tema original de Chimbala contiene elementos electrónicos y sintéticos, el grupo decidió orquestarlo completamente, resaltando tambores, metales y percusión afrocaribeña. “Transformar este tema fue un reto, pero al tener un ritmo afrocaribeño, logramos adaptarlo a nuestro formato sin perder su esencia. Mantuvimos la línea tropical con el toque urbano que caracteriza a La Tribu”, señaló Abrante.

PUBLICIDAD

Más allá de la reinterpretación musical, la canción transmite un mensaje de autenticidad y reflexión sobre la felicidad personal. “Mucha gente se aferra a la idea de que la felicidad depende de otros, pero uno tiene que ser feliz por sí mismo. A veces hay que soltar y decidir ser feliz por uno mismo. A mí la música siempre me ha hecho feliz; es una forma de desahogo, de liberar lo que uno carga en el día a día. Mi familia, la música y el simple hecho de despertar cada día son razones para sentirme feliz”, compartió el artista.

El lanzamiento viene acompañado de un video musical grabado en Piñones, presentado como un espectáculo en vivo para reflejar la energía, el color y la conexión que la banda logra en sus presentaciones. “Queríamos que el público sintiera la fuerza y la vibra de cuando estamos en nuestros shows, que escucharan y vieran la verdadera esencia de lo que somos”, destacó el líder de La Tribu.

El propio Chimbala tuvo la oportunidad de escuchar parte de la nueva versión y se mostró complacido y agradecido de que hayamos escogido su tema. “Quién sabe si en el futuro podamos hacer algo juntos”, comentó Abrante, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración.

Con este lanzamiento, La Tribu de Abrante reafirma su compromiso de llevar la bomba puertorriqueña a nuevas generaciones y demostrar su versatilidad dentro de cualquier género.

“Queremos que la gente sepa que con la bomba puedes cantar de todo: bachata, reguetón, lo que sea. La bomba no es una moda; es parte de lo que somos como puertorriqueños. Es uno de los géneros más antiguos y queremos seguir pasándolo de generación en generación”, concluyó Abrante.

“Feliz” está disponible en todas las plataformas digitales junto a su video oficial. Con este nuevo estreno,