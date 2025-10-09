Tras el éxito rotundo que tuvo la cantante Laura Pausini al anunciar su regreso a Puerto Rico con el “Yo Canto World Tour”, Tony Mojena Entertainment reveló hoy que se abrieron las últimas secciones para su espectáculo en el Coliseo José Miguel Agrelot el próximo 14 de mayo de 2026.

En un comunicado de prensa, la casa productora anunció que lograron abrir más asientos en el Choliseo para “satisfacer la alta demanda de los fanáticos”, luego que los boricuas respondieran a la venta de boletos que arrancó el pasado 15 de septiembre.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y ver esta respuesta tan cálida después de 10 años me llena de gratitud. Estoy preparando una noche muy especial para todos ustedes”, expresó Pausini, en declaraciones escritas.

El concierto marca el esperado reencuentro de la icónica cantautora italiana con el público puertorriqueño, tras una década de ausencia.

La producción destacó que la puesta en escena aspira a celebrar su trayectoria con un repertorio que incluirá sus grandes éxitos y temas de su próximo álbum, Yo Canto 2, bajo el sello Warner Music. La futura presentación será parte de la gira mundial, que arrancará en marzo de 2026 en España y recorrerá Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

Pausini, recientemente reconocida como Billboard Ícono, se presentará también en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional.

Para más información y compra de boletos, visite www.ticketera.com.