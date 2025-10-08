El equipo del artista urbano Anuel AA emitió un comunicado este martes en respuesta a las especulaciones que lo vinculan con el tiroteo ocurrido en las inmediaciones del Coliseo de Puerto Rico la madrugada del viernes 3 de octubre, horas antes del evento “NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025”, en el que el cantante figuraba como una de las estrellas invitadas.

El nombre del exponente urbano surgió en el marco de la investigación luego de que la Policía de Puerto Rico no descartara que el incidente pudiera estar relacionado con su participación, recordando que en 2019 ocurrió un suceso similar mientras el artista se presentaba como invitado en concierto en ese mismo recinto.

Como respuesta, el equipo de Anuel AA calificó gran parte de la información divulgada como “falsa” o basada en “simples conjeturas”.

A través de declaraciones escritas, expresaron que dichas afirmaciones “distorsionan la realidad” y afectan la imagen del artista, quien —según señalaron— ha representado a Puerto Rico a nivel mundial.

“El compromiso de Anuel AA ha sido siempre con su gente, compartiendo su música, su arte y su amor por el deporte con el pueblo puertorriqueño”, señala el comunicado.

Además, el equipo criticó la gestión de los organizadores del evento, a quienes responsabilizaron por una comunicación deficiente que, según ellos, generó confusión pública.

“La responsabilidad de esta desinformación recae en la falta de comunicación y la no objetividad del comunicado emitido por el evento”, indicaron.

El director ejecutivo de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, también generó controversia al expresar públicamente que no recomendaría la participación del artista en eventos futuros en el Coliseo, a raíz del ataque.

El tiroteo ocurrió la madrugada del viernes, cuando, según la Policía, seis individuos encapuchados a bordo de motoras dispararon contra las instalaciones del Coliseo. El ataque se registró justo antes del “Celebrity Game” y del juego de pretemporada de la NBA entre los Miami Heat y los Orlando Magic, celebrado un día después.

No es la primera vez que el Coliseo es blanco de violencia. En 2019, también se reportaron disparos contra la estructura mientras se llevaban a cabo conciertos del cantante Daddy Yankee, en los que Anuel AA participó como invitado. En ese momento, se especuló que el ataque podría estar relacionado con la presencia del artista, teoría que vuelve a surgir en esta ocasión.

El superintendente de la Policía, Antonio López Figueroa, indicó que no se han descartado hipótesis, pero enfatizó que sería irresponsable especular sobre los motivos hasta que la investigación concluya.