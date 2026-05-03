Leslie Grace: “He aprendido mucho del amor”
La cantautora de raíces dominicanas habla de su inspiración para el álbum “Amor, ¿quién eres?”.
Es un reflejo de vivencias. Un viaje de historias sobre asuntos del amor convertido en un autorretrato.
La inspiración que despuntó la narrativa de melodías que la cantautora estadounidense Leslie Grace lleva en su nuevo álbum, “Amor, ¿quién eres?”, comenzó a sus 19 años. Las experiencias continuaron moldeando lo que, más de una década después, se convirtió en una producción discográfica de 14 temas.
El trayecto de vivencias le ha provocado abrazar el amor en diversas versiones. Le ha hecho celebrar la emoción de ser correspondida. También, analizar la relevancia de soltarlo y ver la emoción desde diversos ángulos.
“Me sonríe muy bien”, expuso con firmeza en entrevista con Primera Hora mediante videollamada. “Tengo amor en muchas partes de mi vida. El amor está en todas partes. No estoy en una relación en este momento, pero me siento como que puedo disfrutar mi vida de una manera más liviana porque puedo dedicar el tiempo de una manera más balanceada a las personas que quiero”, agregó dentro de su reflexión. “También estoy más abierta a ver el amor en diferentes partes, no solamente románticamente, así que sí, me siento feliz, me siento completa en ese sentido”.
El primer tema, que le da título al álbum, plantea la intención de indagar en sentimientos. “La canción empezó con un poema que escribí a los 19. En esa misma semana, ese mismo día, tenía una sesión con un compositor supertalentoso que se llama Chris, y que es un gran amigo también, y es de República Dominicana”, relató sobre el escrito que tituló “Love, Who Are You?”. El compositor fue quien la animó a considerar el verso como una posible canción.
“Estaba hablándole al amor como si fuera una persona”, recordó. “Empezó a hacer un ‘track’, que era como tipo ‘bossa nova’ con un ‘bass line’ muy diferente a las bachatas que había escrito anteriormente. Empezamos a traducir el poema y también a escribir el resto de la canción, y se quedó ahí en mi ‘Dropbox’ por más de diez años”. Hasta que llegó el momento de compartirlo con el público a partir de este viernes.
“En este disco tenemos 14 canciones que nos dan esa oportunidad de poder reflejar un poco de eso que hace parte de mí”, dijo la artista nacida en Nueva York, quien deriva el orgullo de sus raíces dominicanas de su apellido Martínez. “Un autorretrato de cierta forma, no solamente en la letra, pero también en los sonidos. Es un disco que nos lleva en un viaje de todas las facetas del amor, que a veces pueden ser contradictorias, a veces nos sentimos superenamoradas y otras veces, que ni nos miren”.
El homenaje a las raíces latinas procuró plasmarlo a través del viaje sonoro. “Son sonidos tropicales”, afirmó con una gran sonrisa sobre el álbum que llega luego de su EP “Leslie Grace” (2013). “Sonidos típicos que hemos escuchado anteriormente (en sus proyectos) pero no fusionados con sonidos más contemporáneos como el pop y el reguetón. También tenemos un poquito de merengue, un poquito de bachata. Todos son sonidos que me han inspirado y que a lo largo de mi carrera siempre he querido probar con ellos”.
Aprender a sanar
El corte promocional, “Tú supiste?”, se adentra en el coqueteo. “Es un merenguetón que cae dentro de la faceta de un amor puro, liviano, sano. Cuando dos personas saben que se quieren, pero todavía no han tomado ese paso”, sostuvo sobre el tema que cuenta con la colaboración del dúo Martox.
El disco cuenta con el sencillo “Ayayay”, que lanzó en septiembre, e “Inmerecido”, que estrenó en diciembre. En este último aborda lo sensato de decir adiós a una relación que no funciona. “Yo creo que es superimportante uno poder tomarse el tiempo para reflexionar y decir, ‘oh, esto ya no, esto no me hace bien’”, expresó pensativa la actriz. “Y creo que es algo que todos nos podemos, desafortunadamente, identificar con ese sentimiento, el momento que te das cuenta que algo que pensabas que era cierta cosa en el amor, era una ilusión”, manifestó sobre la historia.
“Tengo 31 años y he aprendido mucho del amor, y creo que lo más valioso que he aprendido de esas experiencias que no son tan saludables o que son más difíciles, es que uno aprende mucho de lo que uno no ha mirado dentro de uno en esas situaciones, especialmente como mujer, de lo que uno acepta porque piensas que es lo que te mereces”, confesó. “Hay una sanación distinta a lo que es cuando estás en una relación donde todo es color rosa, todo es bello. Puede ser aún más difícil, pero ahí es cuando uno aprende de lo que uno está hecho. ‘Inmerecido’ toca un poco ese sentimiento de darse cuenta de hasta aquí, ya no más”.
Leslie Grace se confesó sobre su apoyo para soltar y sanar. “Las amigas, mis seres queridos, mi familia, hablar mucho, terapia”, afirmó con énfasis. “Yo creo que la terapia, la salud mental… Hoy día tenemos más conciencia de eso. Yo creo que tenemos muchas más herramientas que no teníamos antes, que las generaciones anteriores de mis padres, y eso nos ayuda como a ponerle contexto a todas estas cosas”, prosiguió en su análisis. “Todos estamos quebrados en ciertas partes dentro de nosotros, y el punto es trabajar esas cosas para no ir hiriendo a otras personas que no tienen nada que ver con lo que te ha pasado”. Su lado creativo también ha sido un bálsamo.
“Hablar mucho, pasarme tiempo a solas, escribir. Me encanta escribir en mi ‘journal’. Me doy cuenta de muchas cosas cuando leo lo que he escrito y de ese material hay mucho en el disco”.
Tiempo para la actuación
Las emociones afloran por su nueva producción discográfica, pero la polifacética artista, quien se ha destacado en producciones como “In the Heights”, “In the Summer” y “The Thicket”, aclaró que los proyectos en la actuación no van a parar.
“Acabo de lanzar dos películas, ‘Stages’ y ‘Campeón Gabacho’”, anunció con emoción. “Acaban de hacer su ‘premiere’ en South by Southwest, hace un par de semanas atrás. Seguimos haciendo un poquito de todo. Pero sí, en este momento, es la primera vez que estoy lanzando música en mucho tiempo, entonces le estoy dedicando mucho tiempo a mi proyecto, pero a la vez pensando muchas cosas dentro de la actuación”.