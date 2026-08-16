Felices de llevar los ritmos que aprendieron desde “La Tierra del Café” hacia nuevos horizontes, el corillo de Los Pleneros de la Cresta ya se encuentra de vuelta en tierra puertorriqueña tras ser los portavoces de la plena en la gira mundial de Bad Bunny.

El cuarteto, compuesto por los hermanos Joshuan, Jeyluix y Joseph Ocasio Rivera, así como el músico Josué Román Figueroa, compartió con Primera Hora lo que significó formar parte de la serie de conciertos de la megaestrella boricua. Los músicos destacaron que, más que un sueño, pisar el escenario y llevar la identidad sonora de su patria fue una encomienda que asumieron con mucha responsabilidad.

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“En nuestro corazón y en nuestra mente siempre tuvimos ese sueño utópico. Pero verlo hecho realidad claramente es un logro, no tan solo para nosotros, sino para nuestros maestros, nuestros ancestros, los que sabemos que, tal vez, partieron al otro plano terrenal y no pudieron ver lo que hoy se está viviendo con la plena puertorriqueña”, expuso Joseph, quien afirmó que tras más de una década de formar el cuarteto en el pueblo de Ciales, no pensaban ser partícipes de un evento que llevara la esencia borincana a diversos rincones del mundo para poner a bailar a miles al ritmo de “Café con ron” y presentarse formalmente con “Los de la Isla”.

“Nosotros somos un colectivo que hemos venido trabajando desde el 2013, nos hemos mantenido perseverando y creando música desde la plena. Que Benito nos haya dado la oportunidad, podemos decir hoy que fue una oportunidad donde se fortalecen nuestros valores como colectivo, tanto social como musical, y se certifica lo que siempre hemos querido aportar a través del sentido de pertenencia: no tan solo en Puerto Rico, sino mundialmente, que cada persona que escuche lo que nosotros hemos aportado se sienta orgulloso”, apuntaló.

Ahora, el grupo afirma sentir más seguridad para seguir con su misión de no solo educar al mundo sobre las tradiciones, las luchas y los triunfos del puertorriqueño en su diario vivir, sino también tocar sus panderos para relatar historias que unan a otras comunidades a su propio son.

“Partimos en la mayoría de nuestras canciones con un elemento educativo. Mientras podamos aportar con alguna idea, reforzar algún pensamiento nuevo o plantear algo diferente a lo cotidiano, pues lo vamos a buscar hacer”, resaltó por su lado Joshuan, afirmando que eso no significa dejar atrás a su gente en sus próximos proyectos.

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“La canción ‘Los de la isla’ surgió desde esa perspectiva de cómo poder seguir educándonos y reforzándonos como puertorriqueños, porque la división está en nuestra mente en muchos aspectos, como: ‘Ah, porque como somos del campo, pues somos los de la isla’. Dentro de lo que fue la gira, nosotros también partimos desde esa misma perspectiva”, manifestó.

“En la mayoría de las ocasiones en que nos referimos al público recalcábamos que estaban escuchando plena, un género que ha cargado con muchas voces silenciadas. Por las oportunidades que han surgido, como tocar en muchos lugares del mundo, esas voces están siendo escuchadas. Ahora sentimos este agradecimiento porque la plena puertorriqueña es enorme, grandísima y demasiado de rica, y es algo de lo que, como puertorriqueños y puertorriqueñas estamos sumamente orgullosos”, enfatizó el músico.

Tras su regreso a la Isla del Encanto, los Pleneros continúan encendiendo las calles con más musica tras revelar que el “remix” de “El fuego de Borinquen” junto a PJ Sin Suela es el himno de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que enfrenta a los Santeros de Aguada y los Vaqueros de Bayamón por el campeonato.

“Que nos hayan considerado nuevamente en el BSN, nos haya dado la oportunidad de poder seguir representando a través de esta canción nos llena de orgullo, y nos da también la oportunidad de seguir fortaleciéndonos y poder seguir mostrando quiénes son los puertorriqueños y puertorriqueñas”, sostuvo Joseph.

Josué, por otro lado, adelantó que, aún cuando estaban ocupados llevando cultura y tradición en más de 50 espectáculos que se dieron en 20 países, tuvieron un “break” para encerrarse en un estudio y preparar sus futuros proyectos.

“Ya hay cositas, ya hay sorpresas, no te puedo dar detalles, ¡pero ya están terminadas! Es cuestión darle a un botón para subirla. Pero todo será a su tiempo", sostuvo.

“Ya estamos listos, estamos bien emocionados y con la frente en alto, ¡vamos pa’ lante! ¡La plena puertorriqueña en el corazón!“, manifestó.