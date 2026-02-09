El ritmo de la plena fue uno de los que resonó con fuerza en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con la estrella puertorriqueña Bad Bunny. La agrupación Los Pleneros de la Cresta tuvo la encomienda de interpretar ante millones de espectadores el sabor de este género autóctono en el famoso evento deportivo.

La participación estelar del grupo se dio entre reflectores y coreografías monumentales, abriéndose paso con el sonido auténtico de la plena, con panderos y el güiro boricua. Con su misión, Los Pleneros de la Cresta abonaron a la exaltación de la cultura puertorriqueña durante el espectáculo de Benito Antonio Martínez Ocasio.

“Estar en el escenario del Super Bowl junto a Bad Bunny no fue solo una invitación artística, fue un acto de afirmación cultural. Llevamos la plena como se lleva una bandera viva, con la responsabilidad de honrar a quienes la crearon en los barrios, en las luchas y en la cotidianidad del pueblo. Creemos en la voluntad de los pueblos libres de la tierra y en la música como un acto vivo de afirmación, capaz de trascender escenarios sin desprenderse de su origen. No fuimos a representar un género, fuimos a representar una historia que sigue caminando”, expresó la agrupación Los Plenos de la Cresta mediante comunicado de prensa.

Comprometidos con un profundo sentido cultural dedicado a preservar y promover la plena, uno de los géneros musicales más representativos de la identidad puertorriqueña, “Los Pleneros de la Cresta, acompañaron al superastro global Bad Bunny en un espectáculo cargado de emoción, memoria colectiva”, destaca el escrito, que resalta que la presencia del grupo fue también visual y simbólica.

“La agrupación lució una guayabera personalizada en homenaje al Centro Cultural Yerba Bruja (Ciales, PR) espacio para el cual intentan recaudar fondos para brindar sus servicios a las —comunidades a través de su organización Acción Valerosa— combinada con el tradicional sombrero ‘Pra-prá’, pieza distintiva del grupo”, agrega la comunicación escrita.

Los coros de Los Pleneros de la Cresta en “NUEVAYoL”, “BAILE INoLVIDABLE” y durante la entrada de la icónica cantante estadounidense Lady Gaga, quien interpretó el tema “Die with a Smile” se sumaron entre los momentos más memorables de la noche. “Las voces del colectivo resonaron con fuerza y solemnidad, marcando un hito histórico para la música folklórica puertorriqueña en el centro de una presentación de visibilidad internacional sin precedentes”, expone el escrito.

Al ritmo contagioso de la plena, el prestigioso escenario del Super Bowl también vibró con los éxitos globales “CAFé CON RON” y “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, en un despliegue que celebró no solo a Puerto Rico, sino a toda la comunidad latina. La escena presentó a decenas de músicos luciendo la vestimenta icónica de Los Pleneros de la Cresta.

El grupo, que forma parte del séquito de artistas y músicos que acompañan a Bad Bunny en su gira mundial, celebró su participación en el disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que se alzó con con un GRAMMY como Álbum del Año, proyecto que hizo historia al convertirse en el primero en español en recibir este prestigioso reconocimiento.

Sobre Los Pleneros de la Cresta

Los Pleneros de la Cresta surgieron en 2013 en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico por la pasión compartida de un grupo de estudiantes y músicos comprometidos con la preservación y difusión de la plena puertorriqueña. La agrupación se caracteriza por sus presentaciones contagiosas y por tener una conexión genuina con el público. Tienen tres producciones discográficas y entre sus más recientes colaboraciones artísticas se encuentran: Bad Bunny, Young Miko y Elvis Crespo.

Los Pleneros de la Cresta, a su vez, mantienen un firme compromiso con la educación y el servicio comunitario. Este esfuerzo lo realizan mediante su organización sin fines de lucro Acción Valerosa ubicada en su pueblo natal Ciales, Puerto Rico. Para más detalles y adquirir los productos nuevos, como por ejemplo, los panderos “La Cresta”, puedes acceder a www.losplenerosdelacresta.com.