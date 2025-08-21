A cuatro décadas del éxito que “cambió todo” en su vida y carrera artística, el cantante Lou Briel regresa al escenario para presentar su primer concierto sinfónico el domingo, 5 de octubre de 2025, a las 5:00 pm, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Lou Briel Sinfónico: Yo puedo, 40 años después” será una celebración única a una trayectoria que ha tenido páginas escritas en la música, la composición, la televisión y el teatro.

Es, asimismo, un reconocimiento a la proyección de esta voz a nivel internacional con sus múltiples representaciones como compositor y vocalista en el Festival OTI de la Canción.

Bajo la dirección del maestro Ito Serrano, Lou Briel hará un recorrido por las diversas etapas de su carrera, desde que se inició con el grupo Anexo 3 y más adelante se posicionó como solista y compositor, logrando que sus letras ganaran popularidad a través de figuras, como Yolandita Monge, Juan Manuel Legrón, José Feliciano, Gilberto Santa Rosa y Tony Vega, entre otros.

Mas fue “Yo puedo” el tema que marcó un antes y después en su carrera musical y así lo continúa reconociendo.

“(‘Yo puedo’) fue el cambio de mi vida, fue el momento grande de mi vida y lo sigo agradeciendo a través de los años”, expresó el artista, en declaraciones escritas.

Esta canción la escribió para Yolandita Monge en el año 1983, no obstante, la cantante no la pudo grabar y él decidió integrarla a su repertorio. Monge, en su lugar, grabó “Escenario”, otro tema que será parte del amplio repertorio de esta gran velada, en la que lo acompañará una orquesta sinfónica compuesta para la ocasión.

Los boletos para este especial concierto, producido por Francisco Zamora para Astra Studio, están a la venta a través de Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes.