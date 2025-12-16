El reconocido cantante Luis Enrique volverá a realizar una velada musical en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El concierto “Luis Enrique Hoy y Siempre” se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026.

La venta de boletos comienza mañana, miércoles 17 de diciembre, desde las 10:00 de la mañana a través de Ticketera y en la boletería del coliseo.

“En un concierto que solo se presentará en Puerto Rico, el ‘Príncipe de la Salsa’ llegará al Coliseo José Miguel Agrelot, con el carisma que lo caracteriza, en un espectáculo lleno de mucha buena música y grandes sorpresas”, expresa el comunicado de prensa.

El también compositor y músico manifestó su ilusión sobre la oportunidad del reencuentro con su fanaticada en la isla. “El público que asista a mi concierto Luis Enrique “Hoy y Siempre” podrá sentir por qué mi música tiene un color propio. A través de cada canción descubrirán cómo, con los años, he ido uniendo influencias, caminos y aprendizajes que me han llevado a un sonido nacido de la búsqueda, no de las modas, ni de las tendencias. Lo que comparto en el escenario es fruto de ese recorrido: una mezcla honesta de lo que he vivido, lo que he estudiado y lo que sigo aprendiendo cada día”, aseveró mediante la comunicación escrita.

“Para mí, este show en el Coliseo de Puerto Rico significa mucho más que un concierto: es un capítulo que se suma a tantos sueños que en los últimos años se han materializado de una manera muy especial. Volver al Coliseo es regresar a casa: a la tierra que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me sostuvo, me abrazó y me dio la certeza de que mi voz tenía un lugar en el mundo. Es el reencontrarme con ese primer impulso que dio forma a mi carrera y agradecer – desde el alma – a un público que ha sido parte esencial de mi historia”, agregó Luis Enrique, quien recientemente recibió un Latin Grammy por su canción “Aguacero”, en la categoría Canción Raíces, junto al trío venelozano C4 Trio.

El nicaragüense, también denominado “hijo adoptivo de Puerto Rico, cuenta en su carrera una gran cantidad de éxitos desde sus comienzos en los ’80”, destaca el escrito. Entre sus éxitos figuran “Desesperado”, “Mi Mundo”, “Así es la Vida”, “San Juan Sin Ti”, “Amor y Alegría” y “Yo No Sé Máñana”.

“Luis Enrique Hoy y Siempre” es una producción de Tony Mojena Entertainment.