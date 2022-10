Hace más de un año, el artista urbano Jowell, del dúo Jowell y Randy, le sometió al Departamento de Educación una propuesta sofisticada para crear la Primera Escuela de Música Urbana (PEMU) en Puerto Rico. Empero, la espera por alguna respuesta se ha dilatado de tal manera, que Joel Muñoz, nombre de pila del artista, optó por comenzar a aportar, de su propia parte, al mejoramiento de alumnos alrededor de la isla.

“Al yo no recibir una respuesta de parte del gobierno, pues yo me decido, mientras espero, a tratar de moverme de mi parte y tratar de poner mi granito de arena, porque realmente, el objetivo de todo (es) tratar de ayudar a los jóvenes, que tengan una mejor educación y mejor calidad de vida”, expresó a Primera Hora.

Su más reciente aportación fue a la escuela primaria Adrián Torres Torres, en Jayuya, a la cual donó una unidad de aire acondicionado para mejorar el aprovechamiento de cientos de alumnos que cursan la clase de banda en sexto y séptimo grado. Ya había viajado a Yabucoa para impactar una escuela del barrio Martorell y en su agenda planifica mejorar los ambientes educativos de estudiantes de Peñuelas y Guayanilla.

“Me critican mucho, porque me dicen ‘no, eso le toca al gobierno que eso no les toca a ustedes’, pero es que la realidad es que estamos hartos de esperar. La verdad es que si seguimos esperando por el gobierno esos nenes se gradúan y no recibieron la educación a la calidad que se supone que lo recibieran y después- al fin al cabo- se frustran, se retiran, tal vez no terminan siendo lo que pudieron haber sido y después estamos nosotros como sociedad quejándonos. Yo lo que pienso es que, si nos ponemos a sentar por el gobierno, así como yo me he sentado para que vieran la propuesta mía, pues realmente no va a pasar nada”, señaló.

“La verdad es la verdad. El tiempo no lo detiene nadie. Algunas personas van a la iglesia (y) dejan los chavos en la iglesia, otros van a su candidato político favorito y le dan un cheque ahí y se lo dan para las finanzas del partido para las campañas. Yo, por mi parte, aparte de muchas otras cosas que hago, he decidido ponerme para este proyecto y he decidido coger de ‘hobby’ ir por ahí y ayudar en lo que yo pueda, por lo menos en esto delas facilidades”, recalcó.

El proyecto de Jowell buscaría adiestrar a aquellos a quienes les interese el negocio de la música y, simultáneamente, aportar a combatir la deserción escolar y rescatar escuelas abandonadas. Y no es solo una escuela que visiona el reguetonero, sino que, al menos, que las siete regiones educativas cuenten con una.

“A mí me preocupa mucho el estado de muchas escuelas abandonadas que quedaron en Puerto Rico después de la inmigración y la merma de estudiantes, que entendemos que esa fue una de las principales razones por las cuales se cerraron. Esos espacios, muchos de ellos, se han convertido en problemas para las comunidades, máxime para los barrios y en comunidades pobres”, comentó.

A sus colegas artistas, Jowell exhortó a que se unan para que también aporten al futuro de la juventud puertorriqueña, quienes se merecen gozar de una educación dinámica y eficaz que los arme para enfrentar el futuro.

“Por este medio puedo también exhortarles a otros compañeros artistas que se quieran unir en este esfuerzo, en esta iniciativa de muchas escuelas que no tienen aire acondicionado, que no tienen pintura, que no tienen materiales, que no tienen los programas deportivos, muchos de ellos no tienen herramientas, los programas de música no tienen instrumentos. A ver qué otros artistas quisieran unirse a la causa y, de una forma, nosotros ir e identificar uno que otro caso y nosotros mismos atenderlo”, instó.