La joven cantante y compositora Mar Solís, hija del reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís, visitará Puerto Rico como invitada especial de la próxima edición de Premios Tu Música Urbano, sumándose a una de las celebraciones más importantes de la música latina.

La exponente, quien ha logrado abrirse paso dentro de la industria musical con una variedad de propuestas auténticas y contemporáneas, y estrenará la noche del jueves el tema “Saco de Sal” en los Premios Tu Música Urbano.

“La canción es un tema de empoderamiento y ruptura amorosa”, detalla el comunicado de prensa. “La protagonista le habla directamente a una expareja que considera mentirosa, orgullosa, posesiva y celosa, y le deja claro que la relación terminó porque él no supo valorar el amor que recibió”.

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La expresión “Saco de Sal” se utiliza de forma coloquial y despectiva para referirse a alguien que no aporta nada positivo, que resulta desagradable o que se ha convertido en una carga emocional, agrega la nota de prensa. La canción es una declaración de independencia emocional al presentar a una mujer que, aunque admite que quiso a esa persona, entiende que merece algo mejor y decide cerrar el capítulo definitivamente para proteger su paz y su autoestima.

La artista se ha enfocado en demostrar “que más allá de llevar uno de los apellidos más reconocidos de la música latina, posee una identidad artística propia y una visión clara de su carrera”.

La intérprete expresó sentirse emocionada con la oportunidad de cantar en suelo boricua. “Puerto Rico siempre ha sido una plaza muy importante para la música latina y para mi familia. Estoy emocionada de poder compartir con el público puertorriqueño y formar parte de una celebración tan especial como Premios Tu Música Urbano”,

Solís continúa consolidándose como una de las nuevas voces femeninas con mayor proyección dentro del mercado latino e internacional. Sus sencillos han acumulado miles de reproducciones en plataformas digitales.