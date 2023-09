“Esto no será un concierto, esto será una fiesta”.

Con estas palabras, Michael Bublé comenzó este jueves el espectáculo que llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con el que conquistó los corazones de miles de boricuas que llegaron a verlo por primera vez en la Isla.

Personas de diversas edades y estilos de vida llegaron al Choliseo para disfrutar del espectáculo electrizante que ofreció el cantautor como parte de su “Higher World Tour”, en el que rindió honor al pasado del pop tradicional con temas legendarios y el presente con su galardonado repertorio original.

La apertura de esta velada musical inició con un “bang” tras la estrella presentar su interpretación de “Feelin’ Good”, tema original del musical inglés “The Roar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd” que fue luego popularizado por leyendas como Nina Simone, Sammy Davis Jr. y George Michael.

PUBLICIDAD

Luego, el “show” continuó con “Haven’t Met You Yet”, pieza original que lanzó en el año 2009 para dedicársela a su actual esposa, la modelo argentina Luisana Lopilato, cuando estaban empezando a conocerse. Hoy día, la pareja lleva 12 años de casados y comparten cuatro hijos.

“¡Buenas noches! ¡Soy Miguel Burbujas!”, manifestó el canadiense en español, demostrando su sentido de humor único que enloqueció a las mujeres y hombres que dijeron presente en este concierto.

Michael Bublé en concierto en el Coliseo de Puerto Rico. ( Nahira Montcourt )

El espectáculo siguió en pie tras presentar canciones como sus versiones de “L-O-V-E” de Nat King Cole, “Such a Night” de The Drifters y “¿Quién será? (Sway)” de Pedro Infante, exponiendo en tarima su identidad musical que integra los géneros del pop, jazz y swing y haciendo al público mover sus “sexy culos”.

Durante la noche, Bublé destacó su amor por la fanaticada, a quien se acercó en numerosas ocasiones tras bajarse de la tarima para chocar manos, y hasta aprovechar uno que otro “selfie” con aquellos que tenían sus dispositivos móviles listos para inmortalizar la ocasión inigualable.

Incluso, el intérprete musical, también conocido por sus canciones de Navidad, agradeció a los espectadores al permitirle practicar su español, a pesar que algunos pudieran decir que “él se escucha como mierda” hablando la lengua romance.

Otros temas que presentó en la ocasión fueron un “cover” de “When You’re Smiling” de Seger Ellis, así como otras propuestas originales como “Home” -que se la dedició a Francisco, un fan con el que compartió una toalla-, “Everything” y “Higher”, propuesta que catalogó como “muy sexy” para exponerla en el Choli.

PUBLICIDAD

Luego, el artista se intimó tras cantar “To Love Somebody” de los Bee Gees, “Hold On” y “Smile”, lo que provocó sacar un par de suspiros y sonrisas de la audiencia.

No obstante, el momento que levantó los ánimos de los presentes fue con su presentación de “Fever”, canción con la que conectó más de cerca con Priscilla Presley, una fanática ávida del músico y exesposa del legendario Elvis Presley

Incluso, esta canción continuó con un delicioso “medley” del “Rey de Rock N’ Roll”, que consistió de “Trouble”, “Burning Love” y “Falling in Love”, que terminó bañando a los fans en confeti amarillo.