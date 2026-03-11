El artista urbano puertorriqueño Miky Woodz continúa demostrando su compromiso con mantener una presencia auténtica en la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Lo Anticipé”.

Con barras afiladas y un “delivery” imponente, la propuesta reafirma su intención de seguir presentando material fresco mientras mantiene viva la esencia del trap latino que lo ha convertido en una figura clave en la escena urbana.

“Lo Anticipé” repasa la confianza que Miky Woodz ha construido a lo largo de los años y su mentalidad estratégica para llegar al éxito. “Con un trap crudo y sin disculpas, a través de su lírica no solo reafirma su visión y su dominio en el género, sino que también presenta el orgullo de los logros alcanzados gracias a su esfuerzo y talento, elementos que le han permitido consolidar una carrera que hoy lo posiciona en un sitial de destaque”, menciona el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El video musical de “Lo Anticipé” sobresale por la participación especial del campeón mundial de boxeo Oscar Collazo. Su presencia aporta una energía poderosa que complementa el mensaje de disciplina, determinación y superación que proyecta la canción.

“Con este estreno comenzamos a zumbar fuego. ‘Lo Anticipé’ refleja la convicción de que todo lo que he conseguido ha sido con dedicación y respeto por el género”, expresó por escrito Miky Woodz sobre el nuevo lanzamiento, con el que además resalta el sonido de la calle.

La canción y el video musical de “Lo Anticipé” están disponibles en las plataformas principales de música.

A lo largo de su trayectoria, Miky Woodz ha mostrado una gran versatilidad colaborando con renombrados exponentes de la música urbana como Bad Bunny, Anuel AA, Arcángel, Ñengo Flow, Ozuna, Farruko, el dúo Wisin & Yandel y Jowell & Randy, entre tantos. Estas colaboraciones han contribuido a fortalecer su presencia dentro del reggaetón y el trap latino, consolidándolo como una de las figuras más respetadas del movimiento.

“Lo Anticipé” llega tras el exitoso lanzamiento de temas recientes como “+Dinero”, “90 PikeT”, “2 Way Player” y “Con La Mini”. Su amplia trayectoria incluye el EP “Built Different” (2024), que cuenta con los éxitos “How Many?”, “Crypto” y “Parchar” con Ryan Castro. Su catálogo musical también cuenta con las producciones discográficas “El OG” (2018), “Los 90 Piketes” (2020), “Before Famous” (2017), “Cambio de Clima (junto a Bryant Myers, 2019), “El OG Week (2019), “Living Life” (2021) y OG City (2023).