Los asuntos del amor siempre van a ser su musa a la hora de interpretar canciones. Y dentro de la amplitud de temas que se derivan de las relaciones de pareja, alentar sobre lo necesario de aprender a decir adiós es uno de ellos.

En su canción “Me dejaste”, el cantante puertorriqueño Maeso no lamenta el rechazo como resultado. Al contrario, lo celebra desde la perspectiva de terminar lo que ya no abona a su felicidad, fuera de centrar las emociones en la tristeza de un corazón roto o en una obsesión.

“A pesar de que habla del desamor, lo hace de una forma positiva: ver ese amor desde otros ojos”, expresó Maeso a Primera Hora sobre el tema que interpreta al ritmo de salsa. “Es un amor responsable. Uno hace una introspección y dice ‘espérate, las cosas no terminan mal siempre, pueden terminar mejor’. Amar es dejar ir, amar es crecer hacia otras nuevas cosas, cambiar los rumbos. Y de eso es lo que trata la canción, siempre con ese toque rítmico para que la gente baile y cambiarle el panorama de tristeza”.

Maeso insistió en su preferencia por composiciones que relaten experiencias constructivas. “Es aprender uno como ser humano a cómo brindar por uno, a cómo dar espacio a alegrarse uno mismo de sus éxitos y levantarse de las caídas también”, añadió sobre el tema que compuso junto con Fresh Kid Cue.

En sus inicios apostó por un giro urbano para darse a conocer en la música. En este sentido, cuenta con colaboraciones con Zion y Lennox, Guaynaa, Anubiis, Nacho y Chris Andrew. Pero el género tropical es el que lo ha conquistado más en temas recientes.

“Soy muy polifacético, pero voy a hacer mucha salsa”, expresó el artista, quien el año pasado lanzó la producción discográfica “Mucho gusto”, y en 2024 “Primavera”, “Verano” y “Otoño”. “Vamos a estar en lo que es la música tropical, en lo que venimos haciendo ese cambio poco a poco, esa transición, pero siempre va a ser música tropical, música que tenga esa sensación que represente lo que soy yo, puertorriqueño. Esa música tropical la vemos en lo que es salsa, merengue”.

Al abundar sobre su amor por el ritmo tropical, confesó que el paso del tiempo le hizo descubrir cuán a gusto se siente al cantar con esta base sonora.

“Es mi madurez como persona y mi crecimiento también como músico”, dijo Roberto Enrique Maeso Martinó. “Siempre he sido una persona bien fiel a lo que es la música. Empecé agarrando una guitarra y creo mucho en la instrumentalización, grabar cosas en vivo. En un proceso y uno se va dando cuenta en qué va quedando mejor”.

Maeso reiteró que el ritmo urbano pasará a un segundo plano por ahora. “A lo mejor escuchan canciones que tienen sus toques, que tienen batería urbana, pero es tropical. Me he dado cuenta que mi voz puede lucir más. Y es algo, un talento que gracias a Dios tengo y hay que usarlo”, expuso con entusiasmo. “Eso no significa que vaya a dejar de hacer música urbana o que en algún momento no la vuelva a retomar, porque me encanta y tiene que ver mucho también en por qué soy artista, porque es un género que inspira. Pero, por el momento, no la voy a estar haciendo”.

El “Caballero de la Salsa” lo aconseja

Uno de los temas que celebra es la versión que lanzó en enero del clásico “Un montón de estrellas”, que ha sido interpretada por el cantautor cubano Polo Montañez y luego por el reconocido boricua Gilberto Santa Rosa.

“A los amigos míos siempre les ha encantado que yo cante salsa. Dicen ‘es que interpretas increíble la salsa, el merengue, las baladas’ ”, indicó.

Esta reacción motivó a que lo grabaran cantando informalmente “Un montón de estrellas”, lo que tuvo gran aceptación en su cuenta de TikTok.

“La gente pidió la canción y al final nosotros venimos a trabajar para la gente. Para eso es que estamos. Hicimos la versión y fue un éxito. Es una canción que tiene una letra sencilla, pero con mucho significado”.

La reacción favorable “El Caballero de la salsa” lo tiene ilusionado, no solo porque es uno de sus intérpretes favoritos, sino porque lo ve como un maestro.

“A Gilberto le encantó mucho. Incluso me ha apoyado mucho. He aprendido mucho de él. Me ha dado muchos consejos, de mantener el enfoque y no perder la visión. Esto son carreras de largo plazo y hay que estar bien enfocado. Esos son los mejores consejos. Para mí es un honor”, reveló enfático. “Pero le encantó (la versión) y le gusta mucho mi timbre de voz. Yo también he tenido mucha inspiración de él desde joven. Lo que es Gilberto, Ricky (Martin) y Don Omar son personas que vocalmente, melódicamente y cómo interpretan, los admiro, porque hay mucha gente que canta, pero la parte de interpretar es un aparte”.

Dentro de sus experiencias recientes se incluye su interpretación del himno nacional durante el partido del Inter Miami, con el famoso argentino Lionel Messi, que se realizó en Puerto Rico.

“Para mí fue un honor. Agradecido con los organizadores del evento que nos dieron esa oportunidad ante un público abarrotado. Hay gente que a lo mejor no me conocía y pudo conocerme. Y de verdad que muy feliz de que también Lionel Messi haya escuchado el himno de Puerto Rico, que yo creo que es una obra de arte espectacular, por los talentosísimos cuatristas Xavier Cintrón, de la beca de Latin Grammy y estudiante de Berklee, y Fabiola Muñiz, estudiante del Conservatorio y actual cuatrista de Gilberto Santa Rosa”.

Trabajar en nuevos temas lo mantiene con el ánimo arriba. También, reflexionar sobre cómo avanza en ese trayecto para ganar su sitial en la música.

“Me siento demasiado orgulloso de mi crecimiento personal y cómo, poquito a poco, como persona me voy encontrando. Siempre me ha interesado seguir mejorando como persona. Nunca voy a ser perfecto, pero sí con la intención de querer mejorar. Me siento muy feliz y también orgulloso del apoyo de mi familia y el equipo de trabajo”. En este sentido, compartió una exhortación para trabajar por las metas.

“El amor y la música sí salvan. Es un mensaje que van a escuchar mucho de mí”, afirmó. “Quiero hacerle una invitación a las personas a que sean ellos, a que tiren pa’lante con lo que quieran hacer. Solamente necesitas una persona que crea en ti y ya después se van sumando. Y tener a Dios, porque cuando tu propósito está con Dios, ya lo demás sale perfecto”.