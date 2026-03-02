El artista puertorriqueño Maeso promueve el sencillo “Me Dejaste”, con una instrumentación clásica de la salsa, el ritmo rinde homenaje a la época dorada del género.

Maeso ofrece una letra que convierte el desamor en triunfo: “Me dejaste y mira donde estoy, ya no hay lágrimas, el duro soy yo, brindo por mí, tu tiempo pasó”, detalla el comunicado de prensa. “Es un brindis por el crecimiento, por la supervivencia y por conocer tu valor después de que el amor se desvanezca”, agrega sobre el tema, que al igual que su video oficial, está disponibles en todas las plataformas digitales.La canción cuenta con un “sutil pero poderoso homenaje a la cultura y el legado de Puerto Rico. Con la frase “punto y aparte como Calderón”, Maeso rinde tributo a Tego Calderón”, prosigue el escrito.

“Me Dejaste” llega tras el lanzamiento en 2025 de su EP Mucho Gusto, un proyecto totalmente tropical que marcó el mayor hito de su carrera hasta la fecha, consolidándolo como una de las nuevas promesas de la música tropical. El sencillo más destacado del EP, “La Buena”, alcanzó el año pasado el número 1 en la lista general de Monitor Latino en España, convirtiéndose en la canción más reproducida del país y señalando el impulso internacional de Maeso.

Más allá del streaming y las listas de éxitos, el impacto musical de Maeso incluye cuando compartió escenario con la leyenda de la salsa Gilberto Santa Rosa en Marbella, “un momento histórico y emotivo que celebró la excelencia puertorriqueña a través de las generaciones”.

Maeso también es responsable de una nueva versión del clásico “Un Montón De Estrellas” de Gilberto Santa Rosa, acompañada de un vídeo oficial grabado en Puerto Rico. “El vídeo destaca lugares emblemáticos tradicionales de la isla y elementos locales muy queridos, como los chinchorros, lo que refuerza el compromiso de Maeso de honrar sus raíces al tiempo que impulsa el género hacia adelante”.