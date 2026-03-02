El reguetonero puertorriqueño Arcángel anunció este lunes su gira internacional ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’ por Latinoamérica y Europa, que arrancará en Barcelona el 13 de mayo y concluirá el 26 de septiembre en Costa Rica, con este tour conmemorará sus dos décadas de trayectoria en la música urbana.

Según el comunicado difundido, Austin Agustín Santos, nombre de pila del artista, presentará su nuevo álbum homónimo de la gira y sus éxitos más conocidos como ‘Me acostumbré’ o ‘La ocasión’ ante los fanáticos de España, Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica.

El tour comenzará en el Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de mayo y pasará por Madrid al día siguiente, antes de dar el salto al otro lado del Atlántico.

PUBLICIDAD

La gira incluye fechas en Quito (30 de julio), Guayaquil (1 de agosto), Ciudad de México (13 de agosto), Puebla (18 de agosto), Mérida (20 de agosto), Querétaro (22 de agosto), Guadalajara (23 de agosto), Buenos Aires (28 de agosto), Santiago (31 de agosto), Medellín (5 de septiembre), o La Paz (11 de septiembre).

Posteriormente, se trasladará a Lima (12 de septiembre), Honduras (17 de septiembre), Guatemala (19 de septiembre), Panamá (24 de septiembre) y Costa Rica (26 de septiembre).

El reconocido cantante, nacido en Nueva York pero criado en Puerto Rico, presentó el 15 de enero su álbum, ‘La 8va Maravilla’ compuesto de 18 temas, que lanzó coincidiendo con el vigésimo aniversario de su carrera musical, en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el escenario de la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan.

En las Fiestas de la Calle San Sebastián promocionó su álbum "La 8va Maravilla". ( Ramon "Tonito" Zayas )

El disco cuenta con colaboraciones con artistas globales como Ricky Martin, Sech, Kapo, Daddy Yankee y Grupo Firme.

El título del álbum hace referencia a ‘La Maravilla’, apodo que él mismo adoptó y también representa que es la octava maravilla del mundo, tras realizar un viaje por las siete maravillas del mundo moderno.

Miles de fanáticos siguieron el año pasado por redes sociales la visita del artista a las siete maravillas, en un viaje de 18 días estuvo en Chichén Itzá (México), Machu Picchu (Perú), Cristo Redentor (Brasil), Coliseo de Roma (Italia), Petra (Jordania), Taj Mahal (India) y finalizó en la Gran Muralla China.

En la edición 2026 de Premio Lo Nuestro fue galardonado con el prestigioso ‘Premio Ícono Urbano’, y así consolidó su legado como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Arcángel estrenó en diciembre de 2024 el EP, ‘Papi Arca’, su último trabajo musical desde ‘Sentimiento, Elegancia y Maldad’, compuesto de nueve canciones, con las colaboraciones de Eladio Carrión, Randy, Sech, YOVNGCHIMI y Dei V.