El duo de pop-rock alternativo MILOS arrancó una nueva era en su carrera musical tras estrenar “Quilombo”, su más reciente colaboración con el galardonado cantautor Sie7e.

La agrupación conformado por los hermanos Aryam y Luis Velázquez lanzó su nuevo proyecto acompañado de un video musical que aborda las dinámicas de las relaciones modernas, todo al ritmo del pop reggae.

La letra del nuevo número narra la historia de dos personas que descubren una atracción real a través de interacciones en redes sociales, la cual causará revuelo al salir a la luz debido a la diferencia de edad entre ambos.

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Comienzan nueva etapa discográfica

El estreno de “Quilombo” marca el primer vistazo de lo que será la segunda producción discográfica de Milos, pautada para el año 2027.

Durante este año, los hermanos naturales de Caguas se encuentran trabajando en el estudio de grabación para dar forma a este nuevo disco, el cual incluirá colaboraciones adicionales con figuras destacadas como Gustavo González, vocalista de la banda Black Guayaba, entre otros artistas invitados.

“Quilombo es el inicio de varios sencillos que estaremos publicando... Para mí representa una evolución artística, sonora y, por supuesto, personal”, expresó en declaraciones escritas Aryam Velázquez, quien también funge como compositor del proyecto.

Por su parte, Luis Velázquez destacó la proyección del grupo, asegurando que la visión “siempre ha sido desarrollar a MILOS como un proyecto con alcance internacional”.

MILOS se ha caracterizado dentro de la escena musical independiente por gestionar su propio proyecto desde su núcleo, encargándose de la producción, composición y escritura de sus temas.

Hasta la fecha, su discografía cuenta con el álbum de estudio “Agridulce” y el EP acústico “Serendipia”, además de haber colaborado previamente con el productor Eduardo Cabra y el músico argentino Hugo Bistolfi.

En el plano técnico y profesional, el dúo cuenta con un trasfondo particular que aporta sensibilidad a sus propuestas: Aryam ejerce como psicólogo y Luis como trabajador social.

La agrupación ha ganado terreno en la escena local e internacional por su propuesta en directo, habiendo servido como acto de apertura para artistas de renombre como Los Enanitos Verdes, Kevin Johansen y el propio Sie7e.

Entre sus logros en los escenarios destacan una presentación en el Festival Claridad en el Estadio Hiram Bithorn y su primer concierto “sold out” en La Respuesta, en Santurce.