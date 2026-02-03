Chuck Negrón, miembro fundador de Three Dog Night, cuya voz principal impulsó una serie de éxitos como “Joy to the World”, “One” y “An Old Fashioned Love Song” para una de las bandas de rock más importantes de finales de los años 60 y principios de los 70, falleció el lunes a los 83 años.

El artista de ascendencia puertorriqueña murió debido a complicaciones de insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en su hogar en el barrio Studio City de Los Ángeles, según informó su publicista Zach Farnum.

Negrón también fue la voz principal en “Easy To Be Hard” y “The Show Must Go On”. Otros éxitos de la banda incluyen “Black and White”, “Mama Told Me (Not to Come)”, “Never Been to Spain” y “Shambala”.

En diciembre de 1972, la banda fue anfitriona y se presentó en la primera edición de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”.

Para 1975, las ventas de discos habían disminuido y la banda tuvo su último éxito en el Billboard Hot 100 con “Til the World Ends”. Los conflictos internos fracturaron el grupo, que se disolvió al año siguiente.

En 1981, el grupo se reunió, pero Negrón fue despedido a finales de 1985 debido a problemas recurrentes con las drogas.

El 8 de mayo de 2013, en el Hotel Sheraton del Viejo San Juan, Chuck Negrón ofreció una entrevista durante su primera visita a la isla para recibir un reconocimiento por su larga trayectoria musical. ( Archivo )

En 1967, Negrón se unió a Danny Hutton y Cory Wells para formar Three Dog Night, un trío vocal con raíces en R&B, rock ‘n’ roll y doo wop urbano. Alcanzaron el éxito dos años después con su primer sencillo que vendió un millón de copias, “One”, escrito por Harry Nilsson.

Negrón consumió drogas de manera intensa durante el rápido ascenso de la banda a la cima de las listas. Gastó su fortuna en drogas e incluso llegó a vivir un tiempo en Skid Row, en Los Ángeles.

Tras numerosos ingresos en rehabilitación, logró mantenerse sobrio en 1991 y desarrolló una exitosa carrera como solista, lanzando siete álbumes entre 1995 y 2017. Su libro de 1999, Three Dog Nightmare, relató sus altibajos.

Chuck Negrón durante la interpretación de “Alleluia” al inicio de la Gran Gala de Premiación y Exaltación del Salón de la Fama de la Música 2013, celebrada en el Teatro Tapia del Viejo San Juan, el 8 de mayo de 2013. ( Archivo )

Después de décadas de distanciamiento con Hutton, los dos se reconciliaron el año pasado. Hutton y Michael Allsup son los únicos miembros sobrevivientes.

Nacido Charles Negrón II el 8 de junio de 1942, creció en el Bronx cantando en grupos de doo wop desde temprana edad. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 2 años. Fue reclutado por la Universidad Estatal de California para jugar baloncesto, lo que lo llevó a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar en la industria musical.

En sus últimos años, Negrón realizó giras durante tres décadas a pesar de su EPOC crónica. La pandemia de COVID-19 lo obligó a detenerse permanentemente.

Negrón deja en vida a su esposa Ami Albea Negrón y cinco hijos, incluido Berry Oakley Jr., hijo del bajista de Allman Brothers Band, Berry Oakley, quien murió en un accidente de motocicleta en 1972. Negrón estuvo casado por un tiempo con Julia Negrón, madre del joven Oakley, y ayudó a criar al pequeño Berry Jr.