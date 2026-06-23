José Bello, dominicano que trilló una sólida carrera en la salsa con éxitos como “La palabra amigo”, falleció la noche del lunes, informó su familia. Tenía 73 años de edad.

El artista murió en Jacksonville, Florida, rodeado del afecto de sus allegados, indicó en un comunicado su esposa, Patricia González.

A la vez, destacó el cariño, respeto y admiración que el público le brindó a lo largo de una carrera musical marcada por el talento, la pasión y la entrega a la salsa.

La familia expresó el profundo dolor que embarga a sus familiares y seres queridos, al tiempo que agradeció las innumerables muestras de cariño, solidaridad y apoyo recibidas durante los últimos meses.

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José Manuel Bello Suazo, apodado internacionalmente como “El Magnate de la Salsa” o “El Cantautor”, nació en Santo Domingo el 6 de abril de 1953.

Bello se consolidó como una de las voces más respetadas de la salsa clásica y de corte social durante más de cinco décadas de trayectoria.

Otros temas conocidos en su voz son “Guerrera”, “Ramona”, “Basta ya”, “No hay dolor”, “Vaselina”, “Me voy para Nueva York” y “Comprendo”.

Desde mediados de la década de los 70, siendo apenas un adolescente, se trasladó a la ciudad de New York, donde formó el grupo salsero Sexteto Latino.

Su primera grabación la realizó con el maestro Julio Gutiérrez y su Charanga All Star con el tema “Baila que Baila”.

Asimismo, con la Charanga América grabó cuatro producciones discográficas y con la compañía disquera “Lo Mejor Records” grabó su primer disco de larga duración, con temas de su propia inspiración con títulos como “Basta ya”, “Vaselina”, “Comprensión” y “Arrepentida”.

En su segunda producción discográfica también grabó temas de su autoría como “La palabra amigo”, “Como te quiero”, “Indiferencia”, “Tú que sí y yo que no” y “Voy por el mundo”.

En su tercera producción discográfica titulada “José Bello expresa e interpreta sus sentimientos” incluyó siete temas inéditos tales como “Dos hermanos, “Cuando vuelvas”, “Añoro a Colombia”, “Escúcheme señorita”, “La esquina caliente” y “Quién eres tú”, entre otros.

Aunque en República Dominicana no registró presentaciones constantes, su música trascendió las fronteras y eran frecuentes sus shows en ciudades de Sudamérica, sobre todo colombianas, así como Guayaquil (Ecuador).

También se presentaba en ciudades de Inglaterra, España, Francia, Holanda y otros países europeos.

En su carrera compartió escenarios con Rubén Blades, Héctor Lavoe, Óscar de León, El Gran Combo, Willie Rosario, Celia Cruz, Santiago Cerón, Henry Fiol, Gilberto Santa Rosa, Tony Vega y Jhonny Pacheco, entre otros.

Se informó que en los próximos días darán a conocer los detalles oficiales de las exequias, que se realizarán en la ciudad de Cali, Colombia, donde familiares, amigos, colegas y admiradores se reunirán para darle el último adiós.