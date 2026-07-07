Muere la cantante que puso voz al éxito mundial “Party Rock Anthem” de LMFAO
Lauren Bennett tenía 37 años.
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La cantante británica Lauren Bennett, conocida por el éxito del dúo estadounidense LMFAO, Party Rock Anthem, falleció a los 37 años.
El fallecimiento de Bennett fue revelado el lunes a través de un comunicado publicado por sus antiguas compañeras del grupo GRL.
“Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras”, escribió el grupo compuesto por Natasha Slayton, Emmalyn Estrada y Paula van Oppen.
“Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchísimas personas, y la echaremos mucho de menos y la amaremos por siempre”, continuaba el mensaje.
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Después de participar en The X Factor, la artista inició su carrera musical como integrante de Paradiso Girls, un quinteto que causó sensación en 2009 con su sencillo debut Patron Tequila.
En 2011, Bennett se unió a LMFAO y GoonRock para el lanzamiento de Party Rock Anthem, que permaneció seis semanas en el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 y alcanzó el número uno en 20 países.
A Bennett le sobrevive su hija de 6 años.