Mario Cepeda Brenes, también conocido como la “Voz de la Bomba Puertorriqueña”, murió a los 73 años de edad, confirmó la familia del destacado músico y artesano en una publicación conjunta en sus redes sociales.

“Con profundo pesar, la familia Cepeda y Febres informa el fallecimiento de nuestro amado padre, Mario Cepeda. Hoy su voz se eleva al cielo para seguir cantando bomba, mientras el sonido de sus maracas y el eco de su legado permanecerán vivos en cada barril, en cada canto y en el corazón de nuestro pueblo”, lee el mensaje firmado por los seis hijos y esposa del gestor cultural, quienes honraron su trayectoria y agradecieron a sus seguidores por sus oraciones en tan difícil momento.

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“Mario Cepeda dedicó su vida a nuestra cultura, dejando una huella imborrable en la bomba puertorriqueña y en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su legado vivirá por generaciones”, expusieron del hijo del patriarca de la bomba y plena, Rafael Cepeda y Caridad Brenes.

Hasta el momento, se desconoce la causa de fallecimiento de Cepeda Brenes, quien recibió un homenaje en vida en noviembre de 2024 en una actividad en Guaynabo, donde lo proclamaron como la “Voz Oficial de la Bomba Puertorriqueña” y celebraron su trayectoria al ritmo de la música que aportó por más de seis décadas, manteniendo viva la tradición que ha pasado por más de ocho generaciones.

Además de músico, Cepeda Brenes también en la confección de maracas, así como preservar los conocimientos sonoros detrás del instrumento.

“Próximamente estaremos notificando la fecha, hora y lugar del velorio y del sepelio de nuestro guerrero, Mario Cepeda, para que todos aquellos que deseen acompañarnos puedan brindarle el último adiós”, culminó el mensaje.