El legendario cantante puertorriqueño Nicky Jam está en Puerto Rico para su serie de conciertos “El Regreso a Casa”, que marcará su regreso al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este próximo sábado y domingo. El artista arribó junto con su esposa, Juana Valentina Varón.

Tras el anunciado “sold out” para la función del 23 de mayo y abrir una segunda fecha para el 24 de mayo por el apoyo del público, fanáticos se preparan para vivir uno de los eventos más importantes del género urbano este año con una de las máximas estrellas de este movimiento musical.

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En alianza con VRDG Entertainment, responsables de eventos de gran escala como Inter Miami junto a Lionel Messi y el NBA Heats vs. Magic y el Clásico de Leyendas: Real Madrid vs Barcelona, el evento “promete una experiencia de primera, cargada de sorpresas, invitados especiales y una celebración histórica” del reguetón desde su cuna: Puerto Rico, asevera el comunicado de prensa.

En el espectáculo “El Regreso a Casa” el famoso intérprete recorrerá los éxitos que marcaron la carrera de Nicky Jam y la evolución global del género urbano.

En entrevista reciente con Primera Hora, la voz de temas como “Hasta el amanecer”, “El perdón”, “El amante”, “Comenzar de nuevo” y “Lo sabes”, confesó su emoción de regresar a la tierra donde comenzó a trabajar en su sueño musical.

“Soy muy celoso con ir para allá, que no sea solamente ir porque sea por negocio, ¿me entiendes? Me gusta siempre que sea por una gran razón y qué mejor razón de haber no estado allí en diez años”, mencionó, y adelantó que se trata de un espectáculo especial.

“Es un show completamente diferente”, aseguró entonces. “Me tomó casi siete, ocho años poder montar el concierto que tengo ahora, que es un show que Puerto Rico no ha visto. Cuando fui a Puerto Rico tenía un show porque volví a pegar, pero no tenía suficiente catálogo para poder hacer un concierto grande como lo que tengo ahora, que enciende desde el principio hasta el final con el catálogo de canciones que tengo ahora mismo. De la manera que está armado el show es increíble”, puntualizó el galardonado artista, quien en su reciente álbum, “Bohemio”, demostró una vez más tu versatilidad para cantar en otros géneros como balada, bachata y salsa.