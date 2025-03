El dominio de los sentimientos por encima de la razón es el tema que motivó al intérprete puertorriqueño Nio García para su nuevo sencillo, “No vidente”, con el que explora la negación de una relación amorosa que llegó a su fin.

La canción refleja la angustia del desamor, aun cuando las señales claramente le dictan que esa persona dejó de sentir interés para continuar juntos.

“Está el refrán de que el amor es ciego. Todos hemos nacido con ese refrán en la mente. Eso lo tenemos presente y es algo que pasa cada vez que estamos enamorados. A mí me ha pasado desde joven, y es que uno no ve lo que está alrededor, o no lo quiere ver. Por eso es que lo comparé con el no vidente”, detalló sobre la canción que formará parte de su segunda producción discográfica. En agosto del año pasado estrenó su álbum de estudio “Anto-Nio”, su primero en solitario.

Al indagar en sus vivencias y cómo lo ha manejado, reflexiona sobre el proceso de encontrar el modo de romper con la determinación de seguir luchando por un amor no correspondido.

“Nosotros estamos donde queremos estar. El día que no queramos, nos vamos. Pero, obviamente, cuando se trata del amor, hay una venda en los ojos, como siempre decimos”. Reflexionar sobre nuestro poder para continuar o terminar con esta dinámica que puede tornarse emocionalmente dolorosa, es un aspecto que considera relevante para quien decida sanar.

“Ahí también está el amor propio. Ahí está mucho, mucho, el amor propio”, respondió contundente. “Eso es algo fundamental. Primero, hay que aconsejar que tiene que amarse a sí mismo, personalmente, y tener que encontrar su norte. Pero si no hay amor propio, es bien difícil aconsejar a una persona de esa manera”.

Con el sencillo se aleja del género urbano en el que ha alcanzado su reconocimiento internacional, para adentrarse en el sonido pop. “Yo lo estoy explorando. Me encanta lo que es reguetón y todo, pero estoy experimentando otros ritmos, otros movimientos. Me gusta el baile, y este ritmo me ayuda mucho con lo que es el baile”. Esto no significa que dejará de hacer temas con la vibra sonora con la que se dio a conocer.

“Lo hice con la bachata. Lo hice con el ‘dancehall’. Como hice con todo eso, ahora mismo estoy experimentando con el pop. Inclusive, tengo muchos temas más grabados con ese mismo ritmo. Pero no dejaré de grabar reguetón”.

El video musical de “No vidente” lo presenta interactuando entre estantes en una tienda. “Quise hacer algo diferente. Algo cotidiano, algo que puede pasarle a cualquiera”, manifestó entusiasmado Luis Antonio Quiñones García. “Estoy en un supermercado donde me encuentro a mis vecinos, a mis amistades. Trabaja esta muchacha que me gusta desde hace mucho tiempo, pero no se da cuenta. Y yo hago algo diferente ante sus ojos para ver si por lo menos me ve. De ahí es que viene el baile y todo eso”.

Si bien se mantendrá enfocado en promover el nuevo sencillo, adelantó que “van a salir muchos temas” y que “ya el segundo álbum lo tengo casi ‘ready’ e inclusive tengo mi tercer álbum también en proceso”.

Cantará en Europa

Nio García se prepara para su regreso a varias ciudades de Europa, y llevar sus nuevos temas. La primera jornada será en abril y en mayo. Meses más tarde volverá para los multitudinarios festivales de reguetón.

“Soy adicto a cantar en mi isla. Siempre tengo una actividad aquí en Puerto Rico, pero este año decidí estar mucho menos tiempo en Puerto Rico y más tiempo en lo que es en el extranjero, porque Puerto Rico lo he trabajado demasiado”, afirmó convencido. “Y creo que también necesito explorar y llevar mi música a otros países. Europa siempre me ha apoyado, y esta vez les traje la propuesta y apareció esta gira superrápido. Este año voy dos veces a Europa”. Por lo pronto, Lisboa, Londres, Barcelona, Bilbao, Girona y Madrid son algunas de las confirmadas para esta primera visita. Repasar la calidez del público en las presentaciones que ha realizado en el continente europeo lo llena de júbilo.

“Es eufórico. Yo nunca he tocado ante tantas personas como he tocado en un festival en España, que al frente hay 100 mil personas. En Puerto Rico no he tenido la oportunidad. Igual como en Chile, igual como en Argentina, igual como en Guatemala”, resaltó emocionado, y confesó que la experiencia de estar en un escenario siempre la considera nueva a pesar de una trayectoria de más de una década.

“Cada vez que me trepo a una tarima es como un sueño realizado. Yo puedo haber tocado 20 mil veces en tarimas de noventa, 80 mil personas, pero cada vez que voy a una tarima, así sea de 15 personas, es un logro más”, afirmó con entusiasmo sobre lo que representó un sueño desde su adolescencia. De hecho, todavía tiene fresco en su memoria las primeras veces que se lanzó a interpretar de modo profesional en su tierra natal.

“Empecé en discotecas pequeñas, es como un ‘tour’ que hacían los nuevos talentos en Puerto Rico. Yo creo que esta cepa nueva no, pero para mis tiempos eran como estas en discotecas que se tocaba, qué sé yo, por $300 o una botella o algo así”, recordó. “Canté como más de treinta veces en discotecas en un año. Yo creo que esa fue mi escuela. El público de Puerto Rico es el más difícil y más ese público que es nocturno”. Con el paso del tiempo y el compromiso de su esfuerzo, llegó el primer cheque de cuatro cifras.

“Después de tanto trabajo, como después de unos tres años, el primer cheque que me llegó, cheque certificado, creo que fueron como de unos $4 mil y con eso me fui a comprar mi primer carrito para poder moverme, para poder llegar a los parties. Pero antes de eso eran sueldos de $300, $100, $150 por show”.

La popularidad que ha logrado no disminuye la intensidad de complacer a su fanaticada con sus proyectos. “Vivo de esto. Con este trabajo es que traigo comida a mi casa. Así como me comprometería con un trabajo con un jefe, en una corporación, con esto me comprometo igual o hasta más”, sotuvo enfático. “Tengo que cumplir con mis horas de trabajo. Me meto al estudio y, obviamente, trato de sacar lo máximo de esas horas”.