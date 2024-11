El artista Nio García se despidió de su productor Ángel Manuel Díaz Ramírez “Goldi”, quien fue asesinado tiros la madrugada del lunes cuando se enfrentó a varios individuos que presuntamente intentaron robarle el vehículo mientras se encontraba en el servicarro de un restaurante de comida rápida.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Te boté prometió que se hará responsable de la familia del joven de 25 años.

“Papi te voy a extrañar tanto”, inició García en la publicación donde también se refiere a su manejador Flow La Movie, que perdió la vida en el año 2021 cuando el avión en el que viajaba se estrelló al tratar de hacer un aterrizaje de emergencia.

“Esta me terminó de destrozar el corazón, ¡eras lo más puro que podía ser un ser humano! ¡Pienso en ti y se me cae el mundo Goldi!”, indicó. García trabajó con Goldi en los temas Jeepeta, Travesuras remix y AM, con los cuales ganó varios discos de oro y discos de plata.

“¡De mi parte y de tus amigos y hermanos de la vida, a tu familia nunca le faltará nada mientras yo respire! Te adoro Goldi, que en paz descanses. Gracias por ser parte de mí. ¡Hoy perdí al mejor amigo, productor, DJ, hijo y hermano del mundo! Tú eres el tipo️... vuela alto mi Goldi!”, concluyó.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para el arresto de dos sospechosos que faltan por ser detenidos en relación al asesinato de Díaz Ramírez.

Uno de los sospechosos fue identificado como Yadniel Alberto Maldonado Berríos, de 19 años.

Yadniel Alberto Maldonado Berríos, uno de los sospechosos del asesinato del productor musical Ángel Manuel Díaz Ramírez "Goldi". ( Suministrada )

A pesar de que no tiene antecedentes penales, el joven es sospechoso de varios delitos, incluido asesinato, según el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

El segundo sospechoso no ha sido identificado.

La Policía arrestó a otros dos sospechosos, un adolescente de 17 años y un convicto federal de 46 años, presuntos integrantes de la ganga “Los Viraos”.

El menor figuraba en los organigramas de la Policía como gatillero. El adulto, que estaba en libertad bajo probatoria, era el dueño de la guagua Toyota Scion que fue abandonada en la carretera PR-741, en Cayey, presuntamente después del asesinato.

Díaz Ramírez fue asesinado a eso de las 2:38 a.m. en medio de un presunto intento de carjacking mientras estaba en el servicarro del Burger King que ubica en el centro comercial Shops at Caguas, antes conocido como Las Catalinas Mall.

Díaz Ramírez habría tratado de defenderse con un arma de fuego para la que tenía licencia de portación, pero los enmascarados lo ultimaron a balazos cuando los enfrentó. Los sospechosos estaban armados con rifles AK-47.