Una narrativa de reflexiones domina la nueva producción musical del cantautor colombiano Camilo, “Para cuando sean mayores”. Esta fase creativa lo envolvió con mensajes profundos sobre la importancia de conectar con el niño interior, de disfrutar el tiempo presente, valorar lo bonito de estar en pareja y prestar atención al lado espiritual.

La introspección no surgió de inmediato. La paternidad tuvo gran peso en sus letras. “Cuando yo empecé a escribirlo, yo sabía que estaba dirigido energéticamente hacia mis hijas”, confesó el orgulloso padre de Índigo y Amaranto, de 4 y 2 años, respectivamente. Las pequeñas son producto de su relación con la cantante venezolana Evaluna Montaner.

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“El rol de ser papá de ellas está gobernando todo lo que yo soy en este momento. Cuando yo empecé a escribir este álbum, estaba queriendo sembrar en ellas una serie de semillitas que considero que son vitales e importantes, y terminé dándome cuenta de que escribí las canciones más sustanciales que he escrito hasta ahora y que seguramente van a entender, pero para cuando sean mayores”.

El pop, la bossa nova, la balada pop y el rock forman parte del matiz sonoro del álbum de 13 temas que estrenó el 9 de septiembre. El concepto de los “visualizers” está inspirado en el teatro de títeres.

¿Cuánto Índigo y Amaranto te conectan con tu niño interior?

“Completamente. Mirarlas a ellas es recordar mi verdadera identidad. Uno como que ve a los niños y de una vez se da cuenta de la cantidad de cosas que uno está cargando encima que no tenía cuando uno era niño. A mí, el ser papá me ha expuesto muchísimo ante mis propios ojos. Sí me ha pasado que mis hijas me han venido a recordar lo que yo era y a mostrarme y hacerle lupa a todas las cosas que están ahí como de obstáculo entre mi verdadera identidad y la persona que soy hacia afuera”.

El valor de prestar atención al momento presente lo narra en “El árbol”, el corte promocional. “Es una canción que habla de uno de los problemas más urgentes que considero que estamos teniendo en nuestra actualidad, y que se pone cada vez peor”, expuso contundente el intérprete, quien presentará su show “Para cuando sean mayores: el tour” el próximo 11 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. “El problema de estar siempre perdiéndonos del momento presente por tener los ojos en lo que sigue, por andar planificando futuros, por andar soñando futuros, por andar visualizando cosas que no tenemos pero que en un futuro ya vienen, con la idea de que mañana es un día que va a estar mejor, que lo mejor no está aquí, lo mejor está por venir. Siempre los ojos puestos para adelante, en avanzar. Ese problema mis hijas no lo tienen porque, como son niñas, no tienen ni idea de lo que es el futuro”, prosiguió dentro de su análisis.

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“La idea de movernos hacia adelante nos hace avanzar muy rápido, pero nos hace perdernos de lo que está pasando en este momento, el momento presente. Si uno está en la montaña caminando y tiene los ojos puestos en la cima, se pierde de toda la ruta y se pierde de las flores, se pierde de los arbolitos y ahí es donde está el tesoro”.

La voz de éxitos como “Favorito” y “Vida de rico” abundó sobre cuánto vigila evitar caer en el afán de vivir con prisa y pasar por alto los pequeños detalles. “Cuido eso muchísimo más ahora. Cuando estamos solos y no somos papás, cuando somos individuales, el tiempo se mueve de una manera como más fiel a uno mismo y uno no se da tanta cuenta de que el tiempo pasa. De repente, las últimas veces son casi siempre la muerte de alguien más. Alguien muere y dices, ‘wow… no sabía que esa cena era nuestra última vez juntos’”, afirmó como ejemplo de la costumbre de dar por sentado el curso de la vida.

“Pero de repente cuando eres papá estás lleno de últimas veces. La última vez que tu hija se durmió en tus brazos. La última vez que le lavaste los dientes a tu hija porque se los lavan solas ahora. La última vez que le diste de comer con la cucharilla porque ahora ya comen solas. Te perdiste de repente cuando tu hijo dijo su primera palabra, cuando empezó a pronunciar la ‘s’ al final de la palabra ‘pies’ y antes no lo decía, cuando dejó de gatear y arrancó a caminar. De ese tipo de cosas soy ahora mucho más consciente y cuido más estar en el momento presente porque si no, me pierdo de cosas muy importantes”.

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“El Traje” se suma a las canciones en las que plantea lo importante de mirarte al espejo y cuestionarte cuánto de tu niñez ya no brilla en tu esencia. En “La campana” expone su conexión con Dios. Con la emotiva narrativa de “El ángel” presenta la perspectiva de un ser que falleció pero que su amor trasciende para cuidar desde otro plano a quien lo extraña.

Asunto de compromiso

El nuevo álbum cuenta con dos canciones dedicadas a su esposa: “Luna” y “For Eva”, que con su pronunciación juega con la referencia a la palabra “forever” (para siempre).

“Evaluna es un personaje protagónico en mi vida”, manifestó con ilusión sobre la pareja con quien celebra 11 años juntos, hija del cantante Ricardo Montaner. “Ella es muy curiosa y tiene una relación con su intuición, que yo no tengo. Lo mío pasa todo por un filtro intelectual o emocional, y ella simplemente sabe las cosas. Eso a mí me resulta un contraste muy importante. Entonces, la tengo a ella en una especie de lugar de respeto profundo y escucha constante, porque es muy valioso todo lo que ella me suma en mi vida”, manifestó con orgullo. Evaluna lo acompaña en la canción “La medalla”, la única colaboración de la producción discográfica.

Por años, ambos han compartido con el público numerosas vivencias de su dinámica como enamorados. Camilo se expresó sobre el sentido de compromiso que se requiere para el éxito en pareja, más allá de un sentimiento correspondido.

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“Tenemos una relación que cuidamos muchísimo. Así como yo saco tanto de ella, procuro sembrar también montones de cosas que se conviertan en árboles en los que ella pueda después descansar”, expuso pensativo. “Trabajamos mucho en nuestra relación. Hablamos muchísimo. Nos quedamos hasta tarde cuando las niñas se duermen, preguntándonos si estamos disfrutando de la relación, en qué podemos mejorar, qué estamos viendo que es un reto, qué tenemos ganas de hacer, qué está haciendo falta, ¿hay algo urgente de que no estamos hablando?, ¿cómo te ha parecido que esta semana ha funcionado el sistema que tenemos nosotros como pareja? Ese tipo de preguntas nos las hacemos constantemente mi esposa y yo”.

Con amor para Puerto Rico

El vínculo con el público boricua comenzó hace muchos años. El lanzamiento de “Tutu”, con Pedro Capó, tuvo mucho que ver en ello. Por eso, hacer una parada en la Isla como parte de “Para cuando sean mayores: el tour”, lo ve como un compromiso agradable.

“Estoy muy emocionado de que el ‘tour’ empieza ya este 9 de octubre aquí en Miami”, dijo. La cita con la fanaticada puertorriqueña será el próximo 11 de octubre. “Vamos a estar cantando todas las canciones de mi repertorio que han significado tanto en nuestra historia, pero también gran parte del universo que se abre de esta sensibilidad que nace de este álbum. Entonces, muy feliz de estar allí en el Choli”.

El apoyo boricua representa un premio valioso. “Puerto Rico ha sido ha sido muy generoso conmigo desde el comienzo, alrededor del 2019 por ahí, cuando fui la primera vez. Justo estuvimos cantando en un parque con un montón de gente que llegó a saludar, cantando esas primeras canciones cuando salió ‘Tutu’ y todo eso. Y desde ese día, Puerto Rico me ha dado su apoyo. Entonces, tengo muchas ganas de ir a tocar allá y darnos un encuentro”.

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Para concluir, Camilo reiteró cuánto lo emociona compartir con el público la musa que originó su nueva producción discográfica.

“Mira, justo antes de hacer este álbum, cuando de repente… no sé, había alguna alerta de un huracán, o yo estaba en un avión y había una turbulencia, o alguien decía algo que yo pensaba como en el final de algo, yo pensaba, ‘yo todavía no puedo morirme. Siento que me faltan cosas creativamente por hacer’”, confesó. “Soy una persona que siempre he tratado de probarme a mí mismo que soy suficiente sin lograrlo. Con este álbum, de repente respiro y siento como un silencio en el pecho de decir, ‘bueno, este álbum… ¿es suficiente? Sí, es suficiente’. Ese tesoro es un gran regalo para mí del que me siento profundamente orgulloso”.

La oportunidad de conectar directamente con la fanaticada en sus espectáculos y sumar a su repertorio temas del nuevo disco, aviva su entusiasmo.

“Inmediatamente después de lo que significa para mí este álbum, ya está empezando a significar muchísimo en la vida de muchísimas personas desde que salió. En redes sociales yo me meto a ver cantidades y cantidades de gente expresando lo que cada una de las canciones está significando en su vida, y parce, confirmo que el verdadero valor de todo esto que hago lo empiezo a descubrir cuando salgo de mi burbuja a mirar qué es lo que se dijo de mi álbum en el corazón de las personas, y eso se hace girando y viajando y mirando a la gente a los ojos”.

Los boletos para el concierto “Para cuando sean mayores: el tour” están disponibles a través de Ticketera.