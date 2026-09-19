El cantante puertorriqueño Danny Rivera se prepara para celebrar la tradición y cultura del país con motivo del 75 aniversario de una de las composiciones navideñas más emblemáticas del pentagrama boricua: el “Villancico Yaucano”.

La conmemoración tomará forma en la serie de conciertos titulada “Todo Empezó en una Nochebuena”, la cual iniciará el 22 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce y continuará el 29 de noviembre en el Ponce Hilton Golf & Casino.

Además de rendir homenaje al icónico tema compuesto por Amaury Veray Torregrosa en 1951, el intérprete ofrecerá un recorrido por sus clásicos navideños más aclamados, tales como “Mañanita Campera”, “El Coquí”, “El Cardenalito”, “En el Portal de Belén” y “Ponle por nombre Jesús”.

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“Nosotros, con la música, fortalecemos nuestra tradición cada año cantando entre amigos y familiares a la virtud humana de renacer y volver a tener la inocencia de los niños. Este año en especial nos emociona celebrar los 75 años del Villancico Yaucano. Nuestro concierto navideño festeja lo bello e imperecedero de nuestra cultura de pueblo, orgullosos de ser hijos de la patria puertorriqueña”, expresó el veterano intérprete, del espectáculo que también llevará el 29 de noviembre al Ponce Hilton Golf & Casino.

La historia detrás de una joya musical

A través de esta propuesta escénica, el “Cantor Nacional” busca llevar al escenario la historia detrás de este clásico navideño, creado originalmente por Veray Torregrosa para una Misa de Gallo en su natal Yauco.

En vida, el compositor explicó que para la letra tomó las dos primeras cuartetas de una canción anónima del folclor tradicional español, mientras que el resto fue de su completa autoría.

La primera persona en interpretar la pieza en aquel histórico evento religioso fue María Emilia Lugo Espiñeiro. Posteriormente, el tema cobró proyección internacional al ser grabado individualmente por el mismo Danny Rivera, Ednita Nazario, e incluso por el tenor español Plácido Domingo, quien lo interpretó el 25 de diciembre de 1996 en el Austria Center junto a la Orquesta Sinfónica de Viena.

Boletos disponibles a la venta en Ticketera y Ticketcenter.