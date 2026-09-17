Un espacio que busca abrir camino a la nueva generación de artistas regresa con un “update”.

La plataforma Noche de Talentos Puerto Rico se une a Telemundo Puerto Rico para celebrar y recompensar la creatividad juvenil boricua sobre los escenarios en su undécima edición, el próximo 26 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El productor Edrick Cruz García llegó al Estudio 1 de la cadena televisiva para compartir detalles sobre la competencia que llevará a más de 800 jóvenes a mostrar su pasión, esfuerzo y disciplina sobre el escenario para conquistar el corazón del público desde la Ciudad Criolla. El encuentro artístico se transmitirá por las plataformas digitales de Telemundo Puerto Rico desde las 6:00 p. m.

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Cruz García indicó a Primera Hora que Noche de Talentos Puerto Rico entregará más de $15,000 en premios entre sus diferentes categorías, con el fin de reconocer la aportación de los jóvenes participantes.

“Ya hay un premio al ‘Mejor Espectáculo de la Noche’ que será de $1,000, y también se estarán entregando premios a los mejores en ‘Baile - Individual’, ‘Baile - Concepto Juvenil’, ‘Baile - Concepto Infantil’, ‘Imitación - Juvenil’ e ‘Imitación - Infantil’. En el caso de las categorías, se les estará entregando premios en efectivo a los mejores tres de cada una”, explicó el productor.

Ante los 15 años de trayectoria que tiene el proyecto dedicado al desarrollo, reconocimiento y proyección del talento joven boricua, Cruz García enfatizó que la alianza con Telemundo representa mucho más que una transmisión, es el momento idóneo para apoyar a todo niño y adolescente que busque crecer en el mundo de las bellas artes.

“Le vamos a traer algo diferente a lo que son las competencias de baile y canto, o los ‘talent shows’, en Puerto Rico. Aquí vamos a presentar, más allá de la presentación, una experiencia donde el público podrá disfrutar cómo estos participantes se han desarrollado durante estos meses”, sostuvo el creativo, quien dijo que los espectadores podrán gozar de imitaciones de Elvis Crespo, Shakira, Rihanna y hasta Katy Perry, así como bailes inspirados en “El Chavo del Ocho”, “Moana” y “Hércules”, entre otros.

El evento también premiará a la cantante Melina León como “Ícono Musical”, convirtiéndose en la primera artista en recibir este reconocimiento de la organización. La Administración de Vivienda Pública, por su parte, también reconocerá a jóvenes participantes de diferentes caseríos de la Isla por su aportación y compromiso con las bellas artes.

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La presidenta de Telemundo Puerto Rico, Migdalia Figueroa, resaltó su entusiasmo por apoyar un proyecto que permite a jóvenes creativos continuar creciendo y alcanzar sus metas.

“Es bonito ver cómo los sueños se convierten en una posibilidad, de una posibilidad a un objetivo, de un objetivo a una meta, y de una meta a un sueño cumplido. Espero que esta sea una edición fabulosa y que todo lo que hagan pueda tener la oportunidad de brillar; y los que no ganen también, porque lo importante es competir y seguir desarrollando sus talentos”, manifestó la ejecutiva en conferencia de prensa.

La edición 2026 contará con un panel de profesionales de reconocida trayectoria en distintas áreas de la industria artística.

En la categoría de canto, el jurado estará integrado por Yanira Torres; Emmanuel Otero, egresado de Objetivo Fama; la actriz Zuleika Cabrera y Junno Faría, figura de amplia trayectoria y reconocido nombre dentro de la escena musical.

Por su parte, las categorías de baile e imitación serán evaluadas por el coreógrafo Lee Meléndez, la bailarina profesional y cantante Melanie Rivera y la reconocida artista Iris Chacón, una de las figuras más emblemáticas de la televisión puertorriqueña y un referente del baile y las artes escénicas.

La conducción de la gran noche estará a cargo de Ana Isabelle y Dionicio Matos, mientras que Will Omar Pérez será el anfitrión de las redes sociales y el “backstage”, llevando a la audiencia los momentos que ocurran detrás del escenario.