¡De vuelta a buscar el amor!

La empresaria Maripily Rivera confirmó hoy, miércoles, que culminó su relación con el “alto ejecutivo” mexicano quien, en un momento dado, le devolvió su deseo de convertirse en madre y sonreír nuevamente el amor.

“¡Estoy soltera y sin compromiso! ¡Vuelvo a mi soltería!“, expresó la puertorriqueña en una entrevista en el programa ”En casa con Telemundo".

“Yo soy una mujer que amo, quiero desde lo más intenso, porque mientras siga viva, y mi corazón sienta, voy a seguir amando. Hoy estoy soltera, si mañana me tengo que enamorar, me enamoro, si lo tengo que volver a intentar, lo voy a volver a intentar mil veces”, apuntaló.

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Cuando los presentadores Carlos Aydan y Gabriel Coronel comenzaron a indagar sobre la causa de esta ruptura, la también ganadora de “La Casa de los Famosos” sostuvo que aunque ambos anhelaban tener un hijo, hubo unas interacciones que comenzaron a levantarle bandera.

“Cuando hay choques de cultura, la manera tuya de expresarte como boricua le ofende a ellos, ya eso es un problema grande, y cuando suceden otras cosas, uno dice: ‘mira, no, lo dejamos aquí’”, sostuvo Maripily, quien, en ocasiones, lucía conmovida al hablar sobre el tema.

Pero el “Huracán boricua” sostuvo que, pese a las diferencias, “la ilusión queda, el cariño queda”.

“Me quedo con lo bueno que viví, porque yo aposté a todo en esta relación, me enamoré, quise volver a ser madre, pero cuando no se puede, no se puede, y es mejor cortar a tiempo... Yo prefiero quedarme con lo bonito que viví de él, y lo que pasó de molestia y negatividad, dejarlo, porque yo soy un huracán de emociones”, manifestó.

Cuando Aydán le preguntó si le fallaron, la empresaria sostuvo que “eso se lo dejo en la conciencia de él”.

“Yo, como mujer, amé. Me vieron ilusionada, me vieron que lo intenté, vieron que dije que quiero volver a ser madre. Despertaron en mí sentimientos que nunca nadie había despertado. Pero esto no termina ahí, voy a seguir amando, me voy a seguir enamorando, así sea mañana, o pasado mañana. Pero hoy doy a conocer mi soltería aquí”, pronunció.