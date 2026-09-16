Maripily Rivera sigue llevando su sazón y picardía con el lanzamiento de “Alegría”, su nueva paleta de maquillaje creada en colaboración con la línea OFRA Cosmetics.

La nueva colección fue presentada oficialmente durante un evento donde el autoproclamado “Huracán Boricua” celebró su trayectoria, autenticidad y espíritu emprendedor.

Esta segunda colaboración entre OFRA Cosmetics y Maripily amplía la alianza que comenzó con productos para los labios, y ahora coloca la mirada como protagonista con la paleta de sombras de ojos.

Inspirada en el glamour, el estilo expresivo y la personalidad de Maripily, la paleta incluye cinco tonos versátiles: Bella, Auténtica, Glamorosa, Icónica e Imparable. Su combinación de acabados mate y brillantes permite crear desde un maquillaje suave y definido hasta un impactante efecto ahumado.

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La paleta incluye cuatro sombras de ojo mate, y una con acabado brillante, en tonos neutros y cálidos. ( Suministrada )

Cada tono ofrece pigmentación intensa, textura fácil de difuminar y color modulable para lograr estilos elegantes, atrevidos y listos para las cámaras.

La colección incluye:

• Paleta Alegría Signature Palette: $37

• La Empoderada Long Lasting Liquid Lipstick: $20

• Brilla Sin Límites Lip Gloss: $16

• OFRA x Maripily Alegría Signature Set: $49, con un valor total de $73

La colección, según el comunicado de prensa, fue creada para mujeres seguras, auténticas y poderosas; mujeres que, como Maripily, enfrentan los desafíos con determinación, luchan por sus sueños y expresan al mundo quiénes son.

El lanzamiento reunió a destacadas personalidades del entretenimiento, entre ellas Lili Estefan, Aleska Génesis y la ex Miss Puerto Rico Joyce Giraud.

También asistieron empresarios, maquillistas, profesionales de la industria de la belleza, representantes de los medios de comunicación y amigos, quienes acompañaron a Maripily para celebrar este importante capítulo de su carrera.

Puedes conseguir la paleta junto a sus nuevos productos labiales, que incluye un labial mate de larga duración, y un "lip gloss". ( Suministrada )

Reconocida como una de las personalidades puertorriqueñas más queridas por el público latino, Maripily Rivera ha construido una trayectoria multifacética como empresaria, modelo, presentadora y autora. Su historia se distingue por la disciplina, la valentía y la perseverancia con las que ha convertido cada desafío en una nueva oportunidad para brillar.

La colaboración con OFRA Cosmetics representa una nueva etapa en su evolución profesional y reafirma su compromiso con inspirar a las mujeres a sentirse seguras, auténticas y poderosas.

“Esta paleta representa mucho más que maquillaje. Representa la fuerza, la confianza y la libertad de ser quienes somos”, expresó Rivera durante la celebración.

La colección OFRA x Maripily “Alegría” ya está disponible.