El intérprete urbano puertorriqueño Omar Courtz celebró con rotundo éxito la segunda edición de su festival Ousi Fest “Crismax Edition” tras reunir a más de 25 mil personas en una noche en el Lote 4 del Distrito de Convenciones de San Juan.

El evento representó un gran cierre “de un año histórico en la carrera de Courtz, quien continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes y auténticas de la nueva generación del género”, asevera el comunicado de prensa. La producción de gran escala celebró “una respuesta masiva del público y una energía arrolladora”, con la que el “Ousi Fest reafirmó el crecimiento imparable del artista y el respaldo incondicional de su fanaticada tanto en Puerto Rico como a nivel internacional”, prosigue el escrito.

El repertorio de Omar Courtz contó con más de 50 canciones que demostraron “su versatilidad, alcance y conexión con el público”. Temas como “Goddess”, “Musa Eleva”, “Piensas en Mí”, “Paola”, “Más Grande”, “ETA RMX”, “Margiela”, “Serio con ese Q” y “Los Dueños de la Calle” fueron coreados por la multitud. Las canciones “VeLDÁ” y “¿Qué vas a hacer hoy?” sellaron “una noche cargada de intensidad y celebración”. También estrenó el sencillo “El mundo se va a acabar”, tema que adelanta “el inicio de una nueva era artística para Omar Courtz” en su evolución musical.

El festival también contó con una destacada participación de artistas invitados que incluyeron a Young Miko, Mora, Saiko, Jay Wheeler, Roa, Izaak, Derek Santana y Bassyy. Las colaboraciones en tarima reforzaron “el espíritu de hermandad artística y la relevancia de Ousi Fest como punto de encuentro para la escena urbana actual”.

Además de música, el festival ofreció “experiencias inmersivas diseñadas para conectar directamente con el público, incluyendo activaciones interactivas, un diseño conceptual cuidadosamente curado y elementos creativos inspirados en la estética Ousi. Cada detalle estuvo pensado para elevar el estándar de los espectáculos urbanos en la isla, reafirmando a Puerto Rico como cuna y epicentro mundial del género urbano”, afirma la comunicación escrita, que adelanta que “de cara al 2026, el artista se proyecta hacia una nueva etapa cargada de ambición, expansión global y propuestas innovadoras”.