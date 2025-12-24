El artista puertorriqueño Mora cerró su gira mundial “Lo mismo de siempre” el fin de semana con dos funciones “sold out” en el Coliseo de Puerto Rico el fin de semana. Por primera vez, realizó presentaciones en formato 360º. La culminación de la gira se dio tras llevar su show a ciudades en Estados Unidos, España y Latinoamérica, mostrando su proyección internacional.

Durante ambas noches, el repertorio recorrió su discografía con temas como “Lo Mismo de Siempre”, “Bandida”, “Tema de Jory”, “Más Que Algo”, “Aurora”, “Cuando Me Vaya”, “Estrella” y “Media Luna”. También cantó “Pasajero”, “Reina”, “Donde Se Aprende a Querer”, “Paraíso”, así como el medley de “Domingo de Bote, APA y Calentón”, entre otros éxitos, de acuerdo con el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El cierre contó con un desfile de artistas invitados que sumaron energía al escenario, como Jhayco, Young Miko, Clarent, De La Rose, Midnvght, Joyce Santana, Brray y Paopao, mostrando la camaradería y respeto dentro de la escena urbana y convirtiendo las noches en una celebración del talento latino y puertorriqueño.

La producción del espectáculo se destacó por el uso de tecnología de vanguardia, su diseño escénico 360º, pantallas de alta resolución, visuales cinematográficas y un despliegue de luces y efectos sincronizados con precisión.

La gira incluyó 40 presentaciones en ciudades de Estados Unidos, España y Latinoamérica, “con múltiples funciones agotadas y récords de asistencia”, según la comunicación escrita. “Durante las primeras 24 horas de venta, se vendieron más de 250 mil boletos, y la alta demanda llevó a abrir fechas adicionales en varios territorios. Esto consolidó “Lo Mismo de Siempre” como uno de los tours latinos más ambiciosos y exitosos del año”, agregó.

A su vez, el disco “Lo mismo de siempre” se ha situado “entre los cinco álbumes latinos más escuchados globalmente. La gira y el disco reafirmaron su estatus como un artista innovador y consistente, capaz de conectar emocionalmente con su audiencia y mantenerse relevante en un panorama musical en constante cambio”.