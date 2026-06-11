El Berklee College of Music se encuentra de celebración una vez más tras otorgar $4.39 millones en ayudas financieras para ayudar a jóvenes cursar estudios en la prestigiosa universidad durante la edición 31 del programa Berklee en Puerto Rico.

La otorgación de fondos se dio durante la ceremonia que se dio el pasado fin de semana en el Bellas Artes de Caguas, recinto que recibió por tercer año consecutivo a los participantes y la facultad del proyecto educativo musical para su ceremonia y concierto de graduación de 2026, donde 209 participantes de 54 municipios de Puerto Rico demostraron sus destrezas musicales en 16 agrupaciones dirigidas por sus profesores.

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“Llevo 31 años frente a audiencias como esta, en circunstancias similares, pero la energía que ustedes aportan a este día me sigue llenando de entusiasmo”, expresó Luis Álvarez Fiol, presidente de Make Music Happen, organización sin fines de lucro que produce Berklee en Puerto Rico, en declaraciones escritas. “El sentimiento de hoy es uno de agradecimiento a un gran número de personas que hacen posible este esfuerzo. Sin embargo, quiero realizar un ejercicio de agradecimiento con nuestros participantes. Les pido a los estudiantes que se pongan de pie, que busquen con la mirada a sus padres y a sus madres, donde estén, y a ellos les den las gracias. Porque son ellos quienes los llevan a ensayos, compran instrumentos, los llevan a conciertos y toleran horas de ensayo en sus hogares. A todos los padres, muchas gracias por confiar en nosotros y por el privilegio de dejarnos a sus hijos e hijas por una semana y devolverlos mejores músicos de lo que eran cuando empezaron”.

Álvarez Fiol reiteró su agradecimiento al alcalde de Caguas, Willie Miranda Torres, y su ayuntamiento; el Departamento de Educación y su secretario Eliezer Ramos Parés, la directora de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli, doctora Elizabeth Cintrón, auspiciadores, colaboradores, voluntarios, y toda la facultad y equipo de apoyo de Berklee en Puerto Rico.

El concierto y la ceremonia de graduación comenzaron con las presentaciones de los participantes, quienes se formaron en 16 agrupaciones musicales para interpretar canciones y arreglos musicales de figuras como Sade, Wayne Shorter, Tommy Torres, Tito Puente y muchos otros. Al cierre de la ceremonia, Damien Bracken, decano de admisiones de Berklee College of Music, presentó las ayudas financieras y las becas a participantes destacados de Berklee en Puerto Rico para cursar estudios en la institución de educación superior.

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“La emoción de ver a nuestros talentosos jóvenes trabajar durísimo toda la semana para llegar a este día es indescriptible. Los reconozco, los valoro y los invito a continuar su travesía para llegar a su siguiente etapa, gracias a las becas otorgadas”, expresó William E. Miranda Torres, alcalde de Caguas, en un comunicado de prensa. “Un año más de ver brillar a nuestros alumnos y una oportunidad más de acompañarlos en el camino. Somos una ciudad privilegiada y agradecemos a Make Music Happen, a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli y a Berklee en Puerto Rico por unir fuerzas y otorgar estas becas. Los esperamos en el 2027 con muchos talentos nuevos en Caguas, Centro y Corazón de Puerto Rico”.

El alcalde sostuvo, además, una mención especial a los cinco estudiantes ganadores provenientes de la Escuela Libre de Música de Caguas, ellos son Pedro Santiago, Ian Trinta Marty, Orlyk Torres, Caleb Sánchez y Aymar Concepción. “El orgullo que sentimos por estos jóvenes es increíble y nos confirma que nuestra Ciudad Criolla tiene la capacidad de desarrollar grandes artistas. Enhorabuena por ellos, sus maestros y su directora, Elizabeth Cintrón”, culminó.

33 alumnos se benefician

En esta edición de Berklee en Puerto Rico, 33 alumnos lograron beneficiarse de las diversas becas que ofrece el programa educativo creado bajo Make Music Happen.

Seis estudiantes recibieron ayuda financiera para participar en el programa de verano Aspire: Five-Week Music Performance Intensive de Berklee en junio de 2027, por un valor de $5,430 cada uno.

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Tres alumnos recibieron ayuda financiera para cursar un programa de bachillerato en Berklee College of Music en Boston, por un valor anual de $25 mil, equivalente a $100,000 durante cuatro años cada uno.

Seis estudiantes recibieron ayuda financiera para cursar un programa de bachillerato en Berklee, por un valor anual de $30 mil, equivalente a $120,000 durante cuatro años cada uno.

Cinco participantes recibieron ayuda financiera para cursar un programa de bachillerato en Berklee, por un valor de $35 mil anuales, equivalente a $140,000 por cuatro años cada uno.

Tres estudiantes recibieron ayuda financiera para cursar un programa de bachillerato en Berklee, por un valor de $40 mil anuales, equivalente a $160,000 por cuatro años cada uno.

Finalmente, diez estudiantes recibieron becas de matrícula completa para estudiar en Berklee College of Music, con un valor anual de $54,020 cada una, equivalente a $216,080 durante cuatro años.