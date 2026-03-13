El cantante Ozuna revisita sus raíces del reguetón tras lanzar ayer, jueves, su nuevo sencillo “Una Aventura", que cuenta con un video musical grabado en la ciudad de Santurce.

El intérprete boricua regresa al ruedo con su primer sencillo en solitario tras el lanzamiento en diciembre de su primer álbum colaborativo, “Stendhal” , junto al artista colombiano Beéle, generando halagos de sus seguidores.

“Este es el Ozuna que todos queríamos escuchar”, sostuvo un internauta en el video dirigido por Fernando Lugo, que ya cuenta con más de tres millones de vistas desde su estreno.

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“Una Aventura”, compuesta por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco, aspira ser una propuesta urbana que retoma elementos asociados al sonido con el que el boricua se dio a conocer en la escena a mediados de la década pasada, donde despuntó su carrera a nivel internacional.

Puedes escuchar la nueva canción aquí: