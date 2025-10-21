La Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, República Dominicana, fijó una nueva fecha para el juicio por la acusación de violación a la ley de derecho de autor que pesa contra el cantante y compositor Bonny Cepeda.

El proceso inició su desarrollo hoy, por la demanda interpuesta por Luis Segura el 22 de noviembre del 2024, tras su colega supuestamente atribuirse la autoría, haber mutilado y poner a disposición del público, sin la debida licencia, la canción “Pena por ti”.

Por su lado, Cepeda se defendió con un mensaje en sus redes sociales: “Nunca me he atribuido la autoría de la obra (Pena) que me enseñó a cantar mi madre Anan Cepeda desde niño, soy autor de más de 300 canciones y como tal conozco el sentimiento de los compositores, esa obra es muy emblemática para atribuírmela, no sé cuál es la intención que se tiene, ya que no se discute sobre quién es el autor pues todos sabemos incluido yo, que es del maestro Luis Segura”.

La icónica bachata está contenida en el álbum de Luis Segura, que lleva el mismo nombre de la composición en cuestión (Pena por ti) publicado en el año 1982, a partir de cuándo se hizo popular en la voz de su autor, convirtiéndose con el transcurrir de los años en un himno del género bachata.