El célebre artista puertorriqueño Bad Bunny se ha mantenido atento a su cometido de impresionar con una estela de invitados en su residencia musical “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para crear experiencias memorables en cada función. La noche del domingo le tocó el turno a la famosa española Penélope Cruz y a los renombrados boricuas Mora, Residente y Kany García.

La presencia de Penélope Cruz en la función número 15 confirmó los rumores sobre su paso por Puerto Rico con sus hijos para disfrutar del espectáculo del Conejo Malo. La artista fue la invitada para decir la expresión “¡Acho PR es otra cosa!”, mientras saludaba desde la casita que sirve como segunda tarima del espectáculo, y la que numerosas figuras reconocidas han visitado desde el inicio de la serie de conciertos de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Mora y Residente también asomaron desde la estructura para acompañar a nivel musical al protagonista de la velada. Mora, quien estuvo presente en la quinta función, repitió este domingo como invitado al espectáculo para acompañarlo con el tema “Una vez”. El galardonado rapero René Pérez encendió el “party” desde el balcón con el clásico “Chulin culin chunfly”. Bad Bunny lo acompañó con el tema que hace años popularizó con Julio Voltio.

La cantautora Kany García alborotó los ánimos al impartirle su carga de sentimientos al emotivo tema “Lo que le pasó a Hawaii”. La artista se apoderó del recinto tan pronto asomó sentada en la icónica silla de plástico para apropiar el tema con su melódica voz.

Bad Bunny comenzó el viernes el quinto fin de semana de su residencia musical. La función número 13 contó con los actores Austin Butler y Darren Aronofsky, con quienes el famoso intérprete comparte créditos en el filme “Caught Stealing”, que estrenará en el cine el próximo 28 de agosto. El puertorriqueño Anthony Ramos, quien además del cine también ha impresionado en Broadway, se unió a los presentes para bailar desde el balcón los temas del protagonista de la noche.

Los artistas urbanos Dei V y Omar Courtz se unieron a Benito Antonio Martínez Ocasio el viernes y el sábado para el tema “Veldá”, el que interpretaron desde el techo de la casita.

RaiNao, quien ha sido una de las invitadas de mayor participación en la serie de conciertos, regresó en la noche del sábado para cantar con el Conejo Malo. El grupo Chuwi, la orquesta Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta continuaron con sus respectivas intervenciones en los shows.

Uno de los momentos más emotivos este fin de semana fue el homenaje al legendario músico Eddie Palmieri, quien falleció el miércoles a sus 88 años. Bad Bunny separó un momento para que la orquesta interpretara el tema “Vámonos pa’l monte”, del premiado compositor y pianista.

Numerosas figuras han estado presentes a lo largo de la serie de conciertos que comenzó el 11 de julio, entre ellas, Ednita Nazario, Ricky Martin, Wisin, Gilberto Santa Rosa, JhayCo, Jowell y Randy, Yandel, Arcángel, Farruko, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Benicio del Toro, Kylian Mbappé y LeBron James.

El astro boricua continuará sus espectáculos cada fin de semana hasta el próximo 14 de septiembre, cuando culmina su residencia de 30 conciertos para luego iniciar su gira internacional “Debí tirar más fotos”.