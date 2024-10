Su compromiso por Puerto Rico va más allá de entretener con su música y de trabajar a favor de la salud a través de su vocación como médico. Incluye invitar a la reflexión sobre problemáticas sociales y políticas en las que, como ciudadano, ve un reflejo de decepción.

El artista urbano PJ Sin Suela utilizó una vez más las palabras para expresar un desahogo profundo sobre la situación actual de la isla, y su esperanza por un cambio. Los detalles que comparte en el sencillo “Es la hora”, que lanzó la semana pasada, no están motivados por un matiz partidista, sino, por una causa patriota y de bienestar social.

“Yo trabajo como médico, pero también para mí es importante poder traer mi granito de arena como persona en general, y más como puertorriqueño. Trato de hacerlo con las dos, con la música y con la medicina. Cuando puedo, tratamos de hacer algo distinto”, manifestó el intérprete urbano, quien el próximo 16 de noviembre se presentará en el Anfiteatro Tito Puente, en San Juan, como parte de su gira musical “Toda época tiene su encanto”.

“Yo creo que todo artista debe tener la responsabilidad pública. Yo vivo en Puerto Rico. Me afectan las decisiones sociales que pasan aquí. Tengo familia que vive aquí, mi abuela. Mis hermanas no viven aquí por decisiones de esas de las que mucha gente no comenta por miedo”, sostuvo con frustración Pedro Juan Vázquez Bragan. La cotidianidad que ve en los medios, en ocasiones, le sirve de refuerzo para levantar su voz. “Yo soy vocal y escribo lo que siento. Muchas veces cuando escribo, estoy leyendo una noticia que me molesta, si se están viviendo cosas que fueron injustas, hablo sobre eso”.

El sencillo “Es la hora” lo escribió fuera de Puerto Rico, en uno de sus viajes de trabajo. Pero la distancia no lo enajena del acontecer de su tierra natal. “Llevaba semanas escribiendo cosas. Yo tengo música como para cinco canciones. Yo la llevaba escribiendo hasta sin instrumental, que yo no tiendo a hacer eso ya”, confesó sobre el origen del tema, que aborda situaciones como la corrupción, el éxodo de profesionales de la salud y los constantes apagones sufridos por el servicio de LUMA, entre otros temas.

“Fui para Chile a hacer un show del concierto, y fui para el estudio a grabar con unos artistas chilenos. En el estudio me encontré incómodo porque tenía ganas de grabar y terminar, y hablar de la situación que está pasando en Puerto Rico”. El productor y baterista David B. fue cómplice en su interés de crear el tema.

“RaiNao grabó las voces en el coro. Hemos trabajado juntos y ella me había dicho ‘si vas a hacer algo hablando de la situación de Puerto Rico, a mí me encantaría aportar mi granito de arena también’, y cuando le envíe la canción, me dijo sí de una”.

Una de las intenciones del tema es invitar a la acción, en vez de la resignación. “Cuando la hago es para inspirar a la conversación entre distintas generaciones y entre familiares y amigos, de hablar de temas importantes y también tratar de inspirar, que más artistas, y cuando digo artistas digo pintores, bailarines, todo tipo de artista, chef, porque en la cocina puedes hacer una obra de arte, de llevar el mensaje, que se inspiren en hacer arte con las cosas que importan en este momento. Es bien importante ser vocal”.

PJ Sin Suela compartió que son varios los aspectos que le preocupan, y que entiende que necesitan atención. Pero existen tres primordiales. “Yo pienso que lo que es la corrupción y la educación y la salud, hay que terminar con una para que las otras dos puedan funcionar y echar hacia adelante”. También, se expresó en torno a la responsabilidad que debemos adoptar como ciudadanos, fuera de solo ver la solución en un gabinete político.

“Yo siempre pienso que la esperanza es lo último que se pierde. Soy superhonesto. No pienso que con un cambio de gobierno, el cambio va a llegar. Siento que tiene que ser colectivo”, expuso convencido. “Es fiscalizar, pero también, si tú puedes ayudar al vecino y puedes sacar un día a la semana, o dos días al mes y ayudar a recoger basura, ayudar en tu comunidad y ser líder comunitario, y buscar la manera de que nosotros también nos podamos levantar para ayudar en distintas partes, definitivamente el cambio colectivo sana, cada uno queriendo poner su granito de arena”. Dar el paso de votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre, le parece determinante en esta meta.

El artista también se expresó sobre el comediante Tony Hinchcliffe y su referencia a Puerto Rico como “una isla flotante de basura” durante un mitin en Nueva York del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. “No me impresiona. No es la primera vez que hablan de nosotros así”, respondió ecuánime, y manifestó un pesar mayor. “El puertorriqueño tiende a olvidar la historia nuestra”, lamentó. “Es una falta de respeto y lo han hecho por décadas, desde que nos usaban de conejillos de Indias en experimentos. Médicos han hablado así de Puerto Rico. Trump ha hablado así de los puertorriqueños, así que es triste. Pero tenemos que cambiar nosotros”.

Un show especial

El artista manifestó sentirse emocionado ante la oportunidad de cantarle próximamente a su público en el Anfiteatro Tito Puente. La gira musical arrancó en septiembre y ha visitado destinos como Nueva York, Boston, Miami y Los Ángeles, entre otros.

“Estoy ‘superpompeao’, haciendo un show totalmente nuevo y distinto para este concierto en el anfi, que es un ‘venue’ icónico”, aseguró la voz de éxitos como “San Dunga”, “Mírame” y “Top”. “Esperen muchas sorpresas y muchas cosas lindas. Es más grande. Somos más músicos. Todo cambia. Para un concierto en Puerto Rico uno lo da todo. Estoy bien emocionado con llevarles un espectáculo distinto”.

El nombre del “tour” se inspira en su álbum reciente, “Toda época tiene su encanto”, que lanzó en septiembre. La producción musical cuenta con colaboradores como Jorge Drexler, Ñejo, Elena Rose, Ana Tijoux y la banda puertorriqueña Chuwi.

“Aunque estamos en momentos complicados, yo escribí un disco de amor porque era como me estaba sintiendo. También, uno puede contrarrestar las energías que hay en el mundo con lo opuesto y, definitivamente, hace falta más empatía, más amor, y más amor propio”.

Sin mencionar nombres, adelantó que contará con colegas que por momentos lo acompañarán en tarima. “En mi disco tengo varios artistas invitados. A algunos los voy a invitar para que se aparezcan por el show”.

Los boletos para su espectáculo en Puerto Rico están disponibles a través de PRTicket.