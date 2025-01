La Fundación Nacional para la Cultura Popular llevó a cabo hoy la premiación de las 20 producciones discográficas más sobresalientes de 2024. Los cantantes Mariel La Abogada y Barreto El Show animaron la ceremonia que se celebró en la sede de la FNCP localizada en el Viejo San Juan.

“Hoja de ruta”, grabación de la cantautora Zoraida Santiago; junto a “Ami Plin”, realizado por la exponente de la bomba puertorriqueña Chamir Bonano; y “Acento / Antología de la poesía puertorriqueña”, producido por el Instituto de Cultura Puertorriqueña; coparon los primeros tres lugares de la lista que presentó la referida organización cultural.

A renglón seguido, la selección incluyó en el cuarto lugar “Golden City”, de Miguel Zenón; la producción “Somgs of Yukayeke”, de Papo Vázquez, le sucedió en el quinto; y Guasábara con su grabación “Guasábara soy yo” ocupó la sexta posición en la lista.

La selección, que por vigesimoctavo año consecutivo se distribuye a través de los medios de comunicación del País, destacó en posiciones subsiguientes los compactos “Flora Campesina”, de la cuatrista y cantautora Fabiola Méndez, y “Vivir” de la pianista Brenda Hopkins-Miranda, así como “Jubilation”, producción del veterano percusionista Giovanni Hidalgo.

El mundo clásico hizo entrada a la selección con la producción “Antidogma” del maestro William Ortiz, ocupando el décimo escalafón, seguido por Pete Rodríguez con su compacto “I’m Pete Rodríguez”.

El maestro Javier Fernández revalidó nuevamente en esta lista con “Imágenes”, seguido por la también magistral grabación “The Sound of Puerto Rican Jazz”, de William Cepeda; “No Words Needed” de Oscar Hernández y la producción “Retromántico” del salsero isabelino Víctor Manuelle.

“Pianoforte”, del cantante Fidel Osorio y el pianista José Negroni, se ubica en el decimsexto lugar de la lista mientras la cantante puertorriqueña radicada en E.E.U.U, Maritzaida, le sigue con la producción acústica “Alma Adentro”, en homenaje a Sylvia Rexach y Tuti Umpierre.

Finalmente, la lista se completa con los compactos “Standard Jazz Vol. 1” del jazzista Nomar Negroni; la producción “Aventuras del Caribe” del joven baterista William García y grabación digital “Íntimo” del cantautor Chico Benítez.

Para la selección de las 20 producciones más sobresalientes del año se consideró la interpretación de los artistas, la ejecución musical, la labor técnica, presentación, montaje visual, creatividad, coherencia y concepto. De igual manera se destacó la labor estratégica realizada a la hora de lanzar la producción al mercado discográfico.

Esta edición se convierte en la vigesimoctava que realiza la organización desde 1997. Hasta este momento las producciones que han ocupado la posición cimera de dichas listas son, en orden cronológico: “El reencuentro” (1997), “El concierto acústico” de Fiel a la Vega (1998), “En vivo desde el Carnegie Hall” de Danny Rivera (1998), “Obra maestra” de Tito Puente y Eddie Palmieri (2000), “Libre” de Marc Anthony (2001), “Amanecer tiplero” de Edwin Colón Zayas (2002), “Confesiones” Obie Bermúdez en 2003 y “Valió la pena”, “Amar sin mentiras” de Marc Anthony en 2004, “Consejo” de La Secta All Stars (2005), “AM/PM” de Andy Montañez y Pablo Milanés en 2006, “A papi” del cantautor Glenn Monroig, “Guasábara” de José Lugo (2008), Tuna Bardos (2009), “Te sigo buscando” de Fran Chico Benítez (2010), Alma adentro / The Puerto Rican Songbook” de Miguel Zenón (2011), “15 aniversario en el Luna Park” de Cultura Profética (2012), “Tributo a Oscar López Rivera” (2013), “Multiviral” de Calle 13 (2014), “Cuba y Puerto Rico son…” (2015), “iLevitable”de Ileana Cabra (2016), “Residente” de René Pérez (2017), “Master of the Mind” de Bobby Valentín (2018), “Sonero” del saxofonista Miguel Zenón (2019), “Sobrevolando” de Cultura Profética (2020), “La última gira” de Orquesta El Macabeo (2021), “El Tren de la Sabrosura de Ángel ‘Papote’ Alvarado y el Grupo Esencia (2022) y “Seraching for a Memory” de Sammy Figueroa (2023).

La Fundación Nacional para la Cultura Popular es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son, entre otros, la investigación, estudio, conservación, producción, promoción, exhibición y difusión del conocimiento sobre la cultura popular, clásica y folklórica de Puerto Rico.