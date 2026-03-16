La banda Rawayana expande su “¿Dónde es el after? World Tour” y dentro de sus fechas incluirá una parada en Puerto Rico. La velada será el próximo 28 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El espectáculo contará con la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents y “promete convertirse en una de las presentaciones más memorables del año”, destaca el comunicado de prensa.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Banco Popular, quienes podrán comprar con su tarjeta de crédito o débito Visa de Popular desde este martes 17 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el jueves 19 de marzo a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com. Para acceder a la preventa, deberán ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta Visa de Popular.

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La venta general comenzará el jueves, 19 de marzo a las 10:00 a.m. también a través de Ticketera.

El concierto en el Coliseo de Puerto Rico promete la vibra única que ha convertido a Rawayana en una de las bandas latinas más influyentes de su generación. Los fanáticos podrán disfrutar en vivo de los grandes éxitos que han marcado la trayectoria del grupo ganador del Grammy y del Latin Grammy. También, de los nuevos temas del álbum de estudio, ¿Dónde es el after?, un ambicioso proyecto de 23 canciones “que propone un viaje sensorial que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido. El disco consolida el característico sonido de la agrupación, fusionando reggae, funk, pop latino y ritmos caribeños con una narrativa fresca y contemporánea”, describe la nota de prensa.

El LP incluye los éxitos Inglés en Miami, junto a Manuel Turizo, y Domingo Familiar con Jowell & Randy, además de los sencillos La Noche Que No Había Uber, con el que la banda debutó en Gallery Sessions, y Reyimiller, que también marcó su primera aparición en Colors, una de las plataformas musicales más reconocidas a nivel mundial. La producción debutó en la posición #2 del chart Top Albums Debut Global de Spotify y en el #1 del Top Album Debuts USA de Spotify, mientras que el éxito Inglés en Miami alcanzó el #8 del Top Songs Debut USA de la misma plataforma en su primera semana.