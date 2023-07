San Juan se llenó de estrellas tras el 20 aniversario de los Premios Juventud de Univision, que se celebró por segunda vez desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y muchos expresaron sus ganas de celebrar una tarde de verano perfecta desde la dinámica y renovada alfombra roja.

En una tarde acalorada y con el cielo despejado, una diversidad de artistas y figuras reconocidas a nivel local e internacional llegaron a “la fiesta más hot del verano” que le rinde homenaje a distintos géneros musicales como el reguetón y el merengue, y algunos compartieron con Primera Hora sus planes para pasar una tarde de verano perfecta.

Por su parte, el cantautor puertorriqueño Christian Daniel sostuvo que una excelente ocasión veraniega se trata de llegar a la playa, “tira’o en la arena, viendo las olas”.

El cantautor boricua Christian Daniel ( Stephanie Rojas )

“Yo me imagino saliendo del agua, sentarme en la arena, esperando a ver el sol ponerse. Claro, con la jeva al la’o”, aseguró el intérprete de “Tu Salida”, su más reciente apuesta musical, que formará parte del disco que saldrá a finales de 2023.

En el caso del presentador boricua José Figueroa -quien estuvo bien acompañado de su esposa, la maquillista profesional Tania Pitre, y sus hijos Marcus y Maximus- expresó a este medio que una buena tarde veraniega es “muy fácil”, dado que simplemente estriba en compartir en familia, pagarse unos masajes y, luego, salir a almorzar.

“Te lo aseguro, regresamos a casas, todo el mundo bañadito, y nos quedamos en el mueble tira’o para ver una película o hasta jugar Mario Kart”, indicó el talento oficial de UniMás.

Mientras tanto, la actriz Alexandra Pomales, quien se robó el show en “La bóveda de TeleOnce” tras cantar “Titi me preguntó” de Bad Bunny, indicó que la tarde de verano extraordinaria es “una tranquila”, también en la playa, pero “montada en un bote, con una frutas y una champaña para hacer nada”.

“Cero maquillaje, cero ‘blower’, nada, traje de baño y pa’ fuera”, expresó la también presentadora de televisión, quien estaba entusiasmada por ver todo lo que se esperaba del espectáculo musical.

Además, el corresponsal Borja Voces, quien fue uno de los presentadores de la alfombra roja, llega por segunda ocasión a la Isla del Encanto, asegúro que una tarde sublime consiste de “un buen vino, una playa en Vieques y buena compañía”.

Igualmente, el coancla del noticiario Edición Digital de Univision compartió que Puerto Rico le recuerda mucho a su país, España, y adelantó que, para la próxima semana, se dará una escapadita a la Isla y, seguramente, se irá de chinchorreo.

Por otro lado, la experta en moda y belleza, Yayis Villareal, asegúró que su ocasión perfecta en esta cálida épica consistiría de “playita, con mi esposo, con mi criatura y con mi perrito, con Luca, que es un shi tzu”, eso sin dejar atrás “una buena cervecita y con musiquita”.

Mientras tanto, el cantante Moa Rivera, hijo del salsero boricua Jerry Rivera, aseguró que una velada extraordinaría consistiría de pasar un buen rato “con mi mejor amiga, una chamaca que sea de cualquier signo (zodiacal), no me hace diferencia”.

“Yo soy bien playero, a mí me encanta la playa, me encanta estar vacilando por ahí. Algo bien sencillito. No soy un chico de discoteca, soy un chico sano. No bebo”, expresó el salsero urbano.