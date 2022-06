El rapero puertorriqueño Residente no se quedó atrás y se metió en la trifulca entre los cantantes Christian Nodal y Jay Balvin.

El boricua reaccionó luego de que el colombiano publicara una imagen en Instagram comparando su estilo con el del mexicano lo que este último tildó de burla lo que generó una pelea de parte y parte en las redes sociales,

Tras esto, Residente publicó también en la mencionada red social un video en sus “stories” en en el que muestra varias gorras con su logo de la letra R mientras se escucha de fondo la canción “Limón con sal” de Christian Nodal. La publicación también va acompañada con unos emojis de un limón y un salero.

El vídeo luego fue compartido por Nodal en su cuenta Instagram en medio de la tiraera con Balvin.

El pleito entre Nodal y Balvin comenzó ayer en la mañana cuando el colombiano publicó una fotografía en la que bromeaba sobre el nuevo look del cantante mexicano: “Encuentra las diferencias” escribió Balvin junto a la imagen, a lo que el intérprete de “Adiós amor” respondió con un contundente mensaje en el que aseguró que el artista urbano no tenía talento.

Además Nodal hizo alusión a la pelea que hace unos meses tuvo José, nombre real de Balvin, con el rapero “Residente”, quien lo señaló de ser falso y compuso una canción en la que hace referencia a este conflicto. Nodal cantó el estribillo de ese rap y en tono de burla escribió: “Lo siento, yo también amanecí bromista”.

Aunque parecía que el encontronazo terminaría ahí, el intérprete de “Mi gente” no se quedó callado y contestó a su rival con un golpe bajo, ya que subió un breve video en el que aparece con un tatuaje en la cara que dice Belinda, haciendo referencia a la reciente ruptura de la cantante con el intérprete de 23 años.

Y aunque después Balvin trató de terminar la pelea diciendo entre risas: “Ya, no más, esto sólo fue pa’ divertirme”, ya había desatado la furia de Nodal, que grabó varias stories explicando a sus más de ocho milllones de seguidores por qué considera una ofensa lo que el reggaetonero está haciendo.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas”

Finalmente Nodal afirmó que, como no es muy bueno hablando, sus catarsis las hace en la música y que está a punto de componer una canción en honor a este pleito.

“Voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo “Residente”, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas. Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, expresó Christian. “¿Quieres burlarte? ¿hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo”, agregó.

Por último el representante del género urbano aseguró no estar preocupado por la reacción de Nodal y hasta le recomendó hacer un tema romántico para que venda y bien y rompa con todas las platafomas musicales: “Suerte”, finalizó.

Cabe recordar que Residente y J Balvin tuvieron un toma y dame el año pasado.

Todo comenzó en septiembre de 2021 cuando el intérprete colombiano propuso a otros colegas del género urbano unirse a él para un boicot a los premios Latin Grammy. Sus declaraciones surgieron luego de que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunciara sus nominaciones, y llevaran al cantante colombiano a concluir que los intérpretes urbanos no son valorados por la academia.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”, escribió entonces en su cuenta de Twitter. “Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento”, añadió. Posteriormente, José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del artista, borró los mensajes.

Su propuesta derivó la crítica de René Pérez, quien utilizó las redes sociales para expresar su parecer a través de un vídeo.

“Pa’ entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, por qué yo tengo 31 Grammy. ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué genero estamos hablando?”, le cuestionó a Balvin. “Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nomina’o, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj…”, manifestó el boricua, luego de mencionar otros exponentes del género nominados ese año a los premios.

“Pa’ colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades, o sea, ¿tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artista a Rubén Blades? Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, le increpó, y añadió que “yo te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy, pero ahí tu no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones, te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, dijo el rapero.

“Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dogs a que mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, manifestó el exponente urbano.

El colombiano solo le respondió dentro de la opción de comentarios de Residente, con un “RESPETO TU OPINION”.

Pero al día siguiente, más que tomarse como un ataque los comentarios del puertorriqueño, J Balvin publicó unas fotografías junto a un carrito de hot dogs y anunció que lanzaría un tema con Daddy Yankee: “Sal y perrea 🌭 Remix hoy 6pm @sechmusic @daddyyankee 🙏”, escribió el colombiano, sin hacer referencia directa a Residente.

La decisión de lanzar mercancía para monetizar la crítica que hiciera el puertorriqueño, provocó la crítica de Residente, lo que dejó claro en un vídeo de cinco minutos que luego borró de su Instagram. “Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres... no te voy a tirar porque lo hablamos, porque yo soy un hombre de palabra, a diferencia de ti, además de que sería aburridísimo tirarte”, expresó, y presumió de cómo le pidió que cesara en su tiraera.

“Esa misma compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que, por favor, lo bajara, y lo bajé... llamaste a todo el mundo para que me buscara, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y, por las redes, escribes: ‘respeto tu opinión’”, manifestó. “Tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, añadió. Mientras, J Balvin continuó optando por el silencio.

Luego de una pausa de críticas, Residente lanzó un tema como parte del Music Session de Bizarrap (BZRP) en el que retoma su tiraera al exponente urbano y lo tilda de “cobarde” y “racista”.

“Este cobarde corderito mancebo es que como un desayuno vegano, sin huevos”, expresa en el tema y denuncia que Balvin “se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental”.

En otra de las frases, menciona que “el pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando”, y reitera que “tú eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan” y “es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana”.

Al describirlo como racista, hace referencia al vídeo musical del tema Perra, que el colombiano grabó junto con la rapera dominicana Tokischa, y que tras ser censurado por el Gobierno colombiano, fue retirado de la plataforma YouTube. “Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, señala Residente.