A los 19 años y ya con experiencia como cantante profesional con maestros como Mario Ortiz, Elías Lopés y Tommy Olivencia, Gilbertito Santa Rosa, se topó con “el genio y figura” que es el maestro, timbalero y director de orquesta Willie Rosario.

Y tiene mil y un cuentos de nunca acabar en su paso por seis años en la “Orquesta que Deleita”, como se conoce al bandón de “Mr. Afinque”, quien como director musical tiene fama, y lo es, de ser muy estricto, profesional y disciplinado con sus músicos.

Un detalle muy particular de Willie Rosario es que gusta tener un muy buen control del material que va a grabar, y aunque es abierto a que sus músicos y cantantes le sugieran temas, en realidad si no pasan su cedazo pues es cuesta arriba que lo graben.

Y es en ese sentido que surge una anécdota muy particular que tiene Santa Rosa con uno de los grandes temas icónonicos de su carrera, el cual grabó para la orquesta de Rosario.

De no ser por la insistencia de Gilbertito y hasta por un ultimátum que le puso a su director, ciertamente el tema “Botaron la pelota”, del insigne compositor naguabeño Pedro Flores, no se hubiese grabado para la historia con el grupo.

Pero antes de dar paso al cuento y ruego que tuvo Santa Rosa para que “Mr. Afinque” montara el tema repasemos un tanto la historia de cómo llegó Gilbertito a la orquesta. Para el verano de 1980, la orquesta salsera sufrió un “golpe de estado” por parte de sus cantantes Junior Toledo y Guillo Rivera.

Toledo, Rivera y Rosario venían de grabar el exitoso disco “From the Depth of My Brain” en 1978 y luego “El rey del ritmo” en 1979, por lo que la orquesta, así como los soneros Toledo y Rivera, eran muy favorecidos y seguidos por el público salsero y bailador en Puerto Rico.

Toledo se inició con Rosario en 1973 ante la salida del grupo de Chamaco Rivera, mientras Guillo Rivera grabó junto a Bobby Concepción el disco “Gracias Mundo” para la orquesta de Rosario en 1977. Ya para el 1978, Concepción no estaba en la orquesta y la dupla de Toledo y Rivera eran los cantantes.

Bueno, pues ambos, por asuntos personales que no pudieron resolverse entre ellos y el director Rosario, decidieron dejar la orquesta para agosto de 1980, un día antes de un importante compromiso que tendría la orquesta en el pueblo de Canóvanas.

Rosario salió a flote de la situación cuando pudo contratar a Tony Vega, que venía de cantar con La Selecta de Raphy Leavitt y contó con la ayuda salvadora de Bobby Concepción y Chamaco Rivera, quien en esos días estaba de visita en Puerto Rico procedente desde Nueva York, en donde residía.

Tras cumplir con el compromiso, Vega se convirtió ese año en el cantante principal de la orquesta y Bobby Concepción siguió un tiempo más en el grupo en lo que Rosario lograba convencer a un jovencito de nombre Gilbertito Santa Rosa que cantaba en la orquesta de Tommy Olivencia, para que se integrara a la orquesta. Sería el segundo intento de Rosario para firmar en su grupo a Santa Rosa.

“La primera vez que lo contacté me demostró que a su edad tan joven era un tremendo negociante. Gilbertito me dijo: ‘Nahhh... yo no voy pa’ allá. Para tu orquesta, con Junior Toledo y Guillo Rivera allí... ¡Qué va!’ ”, recordó Rosario.

En 1980, de la mano de Willie Rosario y su orquesta, Tony Vega lideró el disco “El de a 20 de Willie”, en donde también grabó Concepción. Y Vega la “puso en la China” con los temas como “A toda Cuba le gusta”, “Mi amigo el payaso”, “El timbal de Carlitos”, “El flamboyán”, “El revendón” y “El solitario”. Mientras, Concepción grabó “Si es tarde, me perdonas”, “No tengo nada” y “Meditación”.

Entonces, ya para el 1981, Santa Rosa entra formalmente a la orquesta y hace dupla con Vega, siendo Concepción el tercer cantante y corista del grupo.

Willie siempre estaba muy de lleno y atento a la hora de escoger temas nuevos para el grupo, recordó recientemente en una entrevista con este diario Tony Vega.

“Y claro, si venía con propuestas de temas nuevos y a mí y/o a Bobby Concepción no nos gustaban, le decíamos, ‘mira, este número dáselo al nene, le puede quedar bien a él’ ”, dijo, en referencia al cantante nuevo del grupo, Gilbertito, quien también participó junto a Rosario en la entrevista.

Santa Rosa, recordó que llegar a la orquesta de Rosario le fue muy conveniente en su carrera.

“Fue de puro aprendizaje. Mucha disciplina. Cuando salí del grupo de Tommy Olivencia, ya Tommy estaba experimentando con otros sonidos, arreglos e influencias musicales, como si se hubiese adelantado al tiempo. Yo pensaba todavía en cantar para el bailador, en ser ese tipo de salsero, de sonero. Para mí era la orquesta perfecta”, sostuvo Santa Rosa.

Y así llegamos a “Botaron la pelota”.

Allá para el 1985, Willie Rosario trabajaba el disco “Afincando / 25 aniversario” y para terminar el proyecto le faltaba un tema, de un total de ocho que grabarían. Ya tenían siete temas seleccionados: “Son tus cosas”, “Al fin te fuiste”, “Estoy en ti”, “Magdalena”, “Vuélveme a querer”, “Enamorado a lo adivino” y “El barquillero”.

“Y yo llevaba un tiempo largo mencionándole que había escuchado un tema en la radio que se titulaba ‘Botaron la pelota’ y que me gustaría grabarlo. Y se lo dije un montón de veces, pero parece que a Willie o no le gustaba o no le hacía gracia el número, o no me hacía caso y cada vez que yo iba con el asunto como que me miraba y me decía, “ya éste viene con la pelota esa”, pues y no pasaba nada”, dijo Santa Rosa.

“Botaron la pelota” es un tema que grabó inicialmente Gabriel Eladio “Yayo El Indio” Peguero con el cuarteto de Pedro Flores y que luego grabó también Hipólito “Polito” Galíndez para la década del 50.

Esa versión de Galíndez, en un programa radial de Mariano Artau, fue la que escuchó Gilbertito.

“Y la grabé como mejor pude. Recuerda que antes no había esa tecnología de ahora. Y se lo dije a Willie varias veces, pero nada pasaba. Entonces un día mi padrino musical, don Mario Ortiz, me llamó y me dijo que le faltaba un tema para terminar un proyecto de grabación y ahí le hablé de ‘Botaron la pelota’, contó Santa Rosa.

“Le dije, ‘mira Mario, yo llevo un montón de veces diciéndole a Willie sobre grabar ese tema. Hoy lo veré y se lo recordaré nuevamente, si me dice que no ya no insistiré más y, pues, entonces lo grabas tú’. Y fui donde Willie y parece que a nosotros también nos faltaba un número para terminar el disco y Willie me dijo, ‘mira... tráeme la pelota esa y ya. A ver qué pasa’. Y la grabamos y lo demás es historia. Es un número al que le tengo un enorme cariño”, indicó Gilbertito.

Relleno o no, lo cierto es que el tema en la voz de Santa Rosa es un palo histórico y lo tiene que cantar, de ordinario, en cada presentación local o internacional que hace.

Es más, este 27 de abril, en el Coliseo José Miguel Agrelot se celebrará el evento salsero “Los 100 años de Willie Rosario”, en donde Gilbertito junto a Tony Vega estarán en tarima con Mr Afinque.

¿Y sabe qué número no faltará en la agenda? Ese mismo: “Botaron la pelota”.