La cantante dominicoboricua Serbella presentó oficialmente el video musical de “Te lo dejé pa’ ti”, el sencillo promocional de su primera producción discográfica, Serbella, álbum que lanzó el 27 de junio y con el que busca aportar una propuesta fresca al resurgimiento del merengue.

El tema cuenta con la producción musical del reconocido productor Moisés Sánchez, ganador del Premio Grammy, quien imprimió al sencillo un sonido contemporáneo sin perder la esencia del género tropical, logrando una combinación de fuerza, elegancia y ritmo que distingue la propuesta artística de la intérprete, detalla el comunicado de prensa.

Más allá de su ritmo contagioso, “Te lo dejé pa’ ti” transmite un mensaje de empoderamiento femenino. La canción propone una mirada distinta al desamor: en lugar de llorar por una relación que terminó, invita a celebrar el cierre de un ciclo y a reconocer el propio valor. Con una letra cargada de ironía y seguridad, la protagonista deja claro que quien realmente perdió fue la persona que decidió marcharse.

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La historia también lanza un mensaje directo a quien “se llevó” a ese hombre, dejando claro que no ganó ninguna batalla, sino que asumió una relación marcada por la mentira. Más que una confrontación, la canción expresa un agradecimiento por haberse liberado de una situación que ya no aportaba felicidad y recuerda el popular refrán de que “lo mal quitado no luce”.

Aunque la inspiración nace de una experiencia muy cercana a la artista, Serbella asegura que la letra refleja una realidad con la que muchas mujeres podrán identificarse, convirtiendo el tema en un himno para quienes deciden transformar una decepción amorosa en una celebración de amor propio y nuevos comienzos.

El video fue grabado en la residencia de playa Casa Mar, en Vega Baja, Puerto Rico, aprovechando la belleza de la costa para recrear una atmósfera veraniega, romántica y llena de color. La producción y dirección del audiovisual estuvieron a cargo de Natasha Hernández para RGS Entertainment Inc., compañía que representa a la artista y lidera la estrategia de posicionamiento de esta nueva etapa en su carrera.

Con formación profesional en la ópera, Serbella ha encontrado en el merengue el espacio perfecto para demostrar su versatilidad vocal, fusionando una sólida técnica interpretativa con la energía y alegría que caracterizan al género caribeño.

El estreno del videoclip coincide con el regreso de la artista a Puerto Rico, luego de una intensa gira promocional por España, Miami y República Dominicana, donde presentó su álbum homónimo ante medios de comunicación, programadores y público, fortaleciendo su proyección internacional.

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Tras el lanzamiento del video en Puerto Rico, la agenda internacional de Serbella continuará en Colombia, como parte de la estrategia de promoción del álbum Serbella, consolidando su presencia en el mercado latino.

Con una propuesta que combina preparación musical, experiencia escénica y una imagen renovada, Serbella continúa posicionándose como una de las voces femeninas que impulsa una nueva etapa para el merengue, llevando un mensaje de fortaleza, autenticidad y celebración de la mujer.

El video oficial de “Te lo dejé pa’ ti” está disponible en el canal oficial de YouTube de la artista y en las principales plataformas digitales.