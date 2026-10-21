Antes de convertirse en una de las figuras reconocidas del merengue dominicano, Toño Rosario trabajó como albañil.

Hoy, con más de 45 años de trayectoria, el artista asegura que no piensa retirarse y se prepara para reencontrarse con el público puertorriqueño en un concierto que promete música, baile y sorpresas.

“El que es artista de verdad nunca piensa en retirarse. Mi vida es fantástica; estoy contento, alegre y agradecido. Los latinos y tanta gente nos han dado mucho amor”, expresó Rosario al hablar de su carrera y del cariño que ha recibido a lo largo de los años.

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El merenguero recordó que, antes de dedicarse por completo a la música, su madre ya veía en él una inclinación artística.

“Antes era albañil, pero mi mamá sabía que yo tenía esa chispa para cantar”, relató.

Su trayectoria musical comenzó junto a sus hermanos en Los Hermanos Rosario, agrupación con la que contribuyó a llevar el merengue dominicano a públicos internacionales. Posteriormente, emprendió su carrera como solista y desarrolló un estilo propio, marcado por su voz, su carisma y una imagen que lo distingue dentro del género.

Un regreso a su segunda casa

Rosario regresará a Puerto Rico el miércoles, 25 de noviembre, para presentar el espectáculo “El Cuquito Galáctico” en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan. La visita también servirá para promover su tema “La Chiflera”, un merengue festivo que utiliza el humor y el doble sentido para retratar una relación marcada por los celos y el coqueteo.

El artista mantiene un vínculo especial con Puerto Rico, donde, según contó, recibió uno de sus apodos más conocidos: “El Cuco”. Además del cariño del público boricua, la Isla tiene un significado familiar para él. Su esposa, Yari, es puertorriqueña y ambos están juntos desde 1997.

“Yari me da cariño, me ama”, manifestó.

También habló con orgullo de su hijo Antonio, de 25 años, quien vive en Puerto Rico y es arquitecto. Lo describió como un joven decente y profesional, y durante la conversación mencionó además a su nieta Amelia.

Aunque reside en Miami, Rosario continúa con una agenda activa de presentaciones, particularmente en República Dominicana, donde afirmó que suele realizar entre tres y cuatro fiestas por semana. Pese al ritmo de trabajo y los años en la industria, asegura que conserva su esencia.

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“Yo siempre sigo siendo el mismo Toño”, sostuvo.

El intérprete también destacó la importancia de la puntualidad y la disciplina en sus presentaciones. Explicó que acostumbra llegar temprano para prepararse con calma y evitar contratiempos, una filosofía que también promueve entre los integrantes de su banda.

“Mi banda es muy disciplinada. Para mí, es la mejor de la República Dominicana. Mis músicos se convierten en uno solo en tarima”, afirmó. Además, resaltó que conserva al mismo sonidista de siempre.

Promete éxitos y artistas invitados

El concierto en el Coca-Cola Music Hall incluirá un recorrido por canciones que han marcado distintas etapas de su carrera, entre ellas “La última copa”, “Quiero volver a empezar”, “Machúcala”, “Estúpida”, “Dale vieja, dale”, “Kulikitaka” y “El tornillito”, que grabó junto al puertorriqueño Wilkins.

Rosario adelantó que contará con artistas invitados, aunque prefirió mantener sus nombres en reserva.

“Tengo algunos amigos que me quieren acompañar y los acepto con mucho cariño”, comentó.

El espectáculo se presentará bajo el concepto “El Cuquito Galáctico”, con el que la producción promete convertir el recinto en un espacio de música, baile y celebración.

“Traer a Toño Rosario a Puerto Rico es celebrar una trayectoria que forma parte de la historia del merengue y una conexión muy especial con el público boricua”, expresó Ivo Terrero, presidente de Terrero Music & Entertainment y productor del concierto.

Terrero indicó que la producción prepara una noche para cantar y bailar al ritmo de los éxitos del artista.

Por su parte, Rosario manifestó su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores en la Isla.

“Para mí es un honor reencontrarme con todos mis seguidores en el CCMH. El público puede prepararse para cantar y bailar conmigo esos merengues que han marcado generaciones. Será una noche inolvidable”, aseguró.

Los boletos para “El Cuquito Galáctico”, pautado para el miércoles, 25 de noviembre de 2026, en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, están disponibles a través de Ticketera.