( The Associated Press )

Nueva York. Tony Bennett, el eminente estilista cuya consagración al cancionero clásico estadounidense le valió durante décadas la admiración de artistas desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga, murió este viernes a los 96 años, dos semanas antes de su cumpleaños.

Su publicista Sylvia Weiner confirmó el deceso a The Associated Press y dijo que murió en su ciudad natal de Nueva York. No hubo una causa específica, pero le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en el 2016.

El último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, Bennett solía decir que la ambición de su vida era crear “un catálogo de hits más que discos de hits”.

Publicó más de 70 álbumes que le granjearon 19 Grammys competitivos, 17 de ellos después de cumplir los 60 años.

Además, gozaba del afecto profundo y duradero de fans y colegas.