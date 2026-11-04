El intérprete urbano Torrres lanzó su nuevo EP, “Losplayers”, un proyecto de ocho canciones que retrata el estilo de vida cotidiano de un verdadero “player” y abre las puertas a una nueva etapa en su carrera. Este lanzamiento sirve además como antesala de su próximo álbum.

Disponible a través de Zaza Boys Entertainment y Sony Music Latin, el álbum reúne seis temas inéditos junto a dos canciones previamente lanzadas este año: “Pin”, junto a Yan Block, y “BBY No Pare”, además del tema “Tour”, que estrenó el 29 de octubre, un día antes del estreno oficial del EP.

“Este EP representa el comienzo de algo mucho más grande. Estoy construyendo el sonido de Losfknplayers, y quería que mis fanáticos conocieran diferentes facetas de Torrres antes de que salga el álbum. Es un proyecto que representa dónde estoy ahora mismo y hacia dónde me dirijo”, expresó Torrres mediante comunicado de prensa.

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Lejos de seguir una fórmula específica, el EP apuesta por la variedad, “explorando distintos sonidos y dimensiones artísticas de Torrres para ofrecer una propuesta fresca que desafía las tendencias actuales de la música urbana latina, entre el trap, el reguetón y otros géneros. Desde su perspectiva, “Losplayers” funciona como una fotografía de su presente, al mismo tiempo que introduce a los oyentes en el universo que eventualmente desembocará en “Losfknplayers”, su próximo álbum.

A nivel musical, Torrres se rodea de una nueva generación de productores y colaboradores de alto nivel, entre ellos Zachiel, Dexian, Disainer, J Castle, Jonniel Rythmz, The Ozakis, Bassy y Mvsis, entre otros. El resultado es un proyecto construido alrededor de la experimentación, el movimiento y la búsqueda constante de una identidad sonora propia.

Con 6.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, Torrres llega a este lanzamiento con una carrera en constante crecimiento y una firme determinación de abrir nuevas puertas, explorar nuevos escenarios y presentar una versión renovada de sí mismo, prosigue la nota de prensa.

Ángel Jomar Torres Meléndez nació en Bayamón, Puerto Rico, en 2004. Conocido como “el fkn player”, alcanzó notoriedad masiva con “Yo Sé”, junto a Yan Block, tema que superó los 380 millones de reproducciones y se convirtió en un fenómeno viral en TikTok.

Desde entonces, ha continuado consolidando su trayectoria mediante colaboraciones como “OMW Remix” y canciones como “Hospeda”, junto a Tutu. Con su más reciente lanzamiento, “ZZZ”, Torrres sigue posicionándose como una de las voces más prometedoras que están definiendo el futuro del reggaetón y el trap latino.