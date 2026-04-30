En una industria que puede obligar a muchos a llamar la atención desde un “personaje”, este boricua lleva la honestidad y transparencia como su capa y espada.

El cantante TORRRES apuesta ser auténtico, manifestar sus emociones sin tapujos y nunca tener miedo a explorar su identidad sonora desde el género urbano.

Con más de 7.2 millones de oyentes mensuales en Spotify y 13.1 millones de vistas al mes en YouTube, el puertorriqueña estar disfrutando de una acogida inesperada, donde puede conectar con una audiencia que siente gusto por su trabajo musical, aunque sea subido de tono.

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“TORRRES es una persona de vibras, que lleva mucho la contraria, pero a nivel positivo, no tratando de hacer que las cosas se dañen. TORRRES es un chamaquito de 21 años que está buscando ser lo más cercano a lo que es él mismo”, compartió la voz de “Yo sé”, tema donde colaboró con el reguetonero Yan Block, a quien cataloga como un gran amigo, y que acumula más de 500 millones de reproducciones en plataformas de “streaming”.

Y esa esencia se proyectó también en su más reciente sencillo “PIN”, donde ambos boricuas vuelven aprovechar su química artística para llevar un número que invita a gozar de la vida sin límites.

“Esto surgió de manera bien orgánico, porque esa tema lo trabajé solo, y para ese entonces, ya estaba de arriba a abajo con Yan por muchos años, pero Yan vino y lo escucho, y me dijo: ‘Mira, ¡me gusta! ¡Me quiero montar ahí!’“, compartió Angel Jomar Torres Meléndez, nombre de pila del exponente, quien reveló que el ajetreo profesional evitó a que el número saliera a la luz.

“Eso lo teníamos guardado como por tres años, pero nos volvimos a hablar, y le dije: ‘Brother, ¿qué vamos a hacer con esto?’ Él me dijo que lo tiráramos, hicimos el video en Miami, y salió pa’ la calle”, admitió.

Ahora TORRRES está bien puesto para darlo todo desde el Justas Fest 2026, el nuevo formato de entretenimiento que tendrá lugar durante las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria en Mayagüez, asegurando que regresar en este capítulo del conocido evento deportivo representa una oportunidad para tomar riesgos creativos en la tarima.

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“Ya estaba loco por cantar en Pe-Erre, llevaba un ratito sin cantar acá porque estaba cantando en otros lados, pero uno siempre quiere le den cariño en su Isla, así que estamos puesto pa’ ir allá”, destacó el intérprete, quien manifestó su satisfacción por el apoyo recibido en España, donde tuvo ocho espectáculos consecutivos completamente vendidos, y ahora se prepara para llevar la experiencia que realizó en la Madre Patria a su tierra natal.

“Los shows americanos juegan mucho con las transiciones de canción a canción, hay muchas cositas que quizas en Puerto Rico no han inculcado todavía, o no hay momento para hacerlo. Pero yo quiero llevar un buen show, yo llevé esto a España, y me funcionó súper duro”, sostuvo el bayamonés, quien manifestó que nunca espero que viajar por diez horas resultaría en recibir un cariño distinto.

“Esa gente me demostró que lo que estoy haciendo les toca, he tenido fanáticos que me han dicho que se han reconciliado con mi novia, que se han enamorado, o hasta me han dicho que mi música les ha salvado la vida. Es icreíble, uno no se imagina que lo que haces tenga ese impacto”, resaltó.

Si quieres disfrutar de TORRRES, lo podrás ver esta noche en las Justas Fest 2026. Boletos disponibles aquí.