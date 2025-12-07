La comunidad de veteranos en Puerto Rico lamentó la muerte del director de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier Natal, ocurrida la tarde del sábado.

En comunicación escrita, el procurador del Veterano, Lcdo. Agustín Montañez Allman, ejemplificó la figura de don Rafael Ithier cómo un veterano que nunca renuncia al cumplimiento de su deber con la Patria, honrándola con sus ejecutorias en el campo militar como en su vida ciudadana, consignó el .

“Las inmensas contribuciones de don Rafael Ithier a nuestro pueblo son el testimonio imperecedero de un verdadero héroe”, adjudicó Montañez Allman.

El exfiscal expresó el pesar de toda la comunidad veterana de la Isla ante la pérdida de un hombre que supo labrar su camino hacia la inmortalidad con profundo amor, respeto y devoción hacia Puerto Rico.

“Ithier es uno de esos inmortales que ha cubierto de gloria a nuestro país. Hombre ejemplar, autodidacta, de recia y franca personalidad, que le imprimió su estilo campechano a todas sus luchas, gestas y hazañas”, describió.

El procurador recordó que tan recientemente como el mes pasado, don Rafael Ithier había sido exaltado al Salón de la Fama del Veterano Puertorriqueño como parte de la Clase 2025, que también incluyó al periodista Aníbal González Irizarry, al pelotero Hiram Bithorn y al deportista y dirigente de baloncesto Julio Toro. Ithier fue reclutado por el Ejército de los Estados Unidos en 1952.

“Fue un honor rendirle tributo y dejar plasmado su contribución en el campo militar sin sospechar que, quizás, fue uno de los últimos tributos que recibiría en su trascendental quehacer como hombre de bien”, aseveró.

Montañez Allman reiteró a su viuda e hijos, la solidaridad y apoyo incondicional de todos los que han vestido con orgullo y honorabilidad el uniforme.

“Ese fue el ejemplo de Ithier, que lo continuó en su vida civil, con la misma disciplina y temple”, agregó Montañez Allman.