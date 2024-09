La esencia del cantar campesino brincará el charco una vez más.

Victoria Sanabria ondeará la bandera monoestrellada como la invitada de honor de la próxima Puerto Rican Day Parade, que se celebrará este domingo, 22 de septiembre, en la ciudad de Hartford, Connecticut.

La cantautora expuso que tendrá la oportunidad de montarse en una carroza para celebrar su identidad nacional y llevar su música a los miles de puertorriqueños de la diáspora en este evento multitudinario, que arranca a la 1:00 de la tarde.

“Entre las personas que participarán de este desfile, ya sean clubes, organizaciones, bandas, escuelas, habrá un promedio de 3,000 personas que darán la cara allí. Así que esa es la cifra de integrantes del desfile, imagínate los espectadores. Esto será un evento grande”, expresó la proclamada “Diosa de la Trova ”en entrevista telefónica con Primera Hora, donde resaltó que la oportunidad de ser cara en este desfile surge de una conversación que sostuvo con el productor Kalet García durante una presentación que realizó en Orlando, Florida.

La guayamesa aseguró sentirse orgullosa y agradecida por la oportunidad de llevar su cultura al estado donde más del 46% de la población son de ascendencia borincana, según datos del Censo federal.

“Yo cuando salgo de Puerto Rico a llevar nuestra música a otas partes, siempre voy con mi bandera arriba”, expresó la trovadora. “Yo sé que a ellos le hace falta ese amor de la patria, ese calor puertorriqueño, y el hecho de que escuchen su música más cerquita, con esa nostalgia y necesidad de sentirse más pegados a lo suyo”, destacó.

La intérprete de “Yo no me voy” y “No lavo, no plancho, ni cocino” también gozará del “Festival del Coquí” que se llevará a cabo en el Bushnell Park, de 2:00 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. “No estaré cantando allí, estaré disfrutando de los espectáculos. Pero te adelanto que estoy ya en conversaciones para la edición del año que viene”, manifestó.

Sanabria, además, se encuentra de celebración doble, por que su hijo, Esteban Olivera, cumplirá los 16 años y lo celebrará con su familia.

“El nene va a estar en la carroza cantando conmigo, así que esto será trabajo y fiesta a la vez”, indicó la artista, quien reveló que al adolescente le va bien en su primer semestre en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde se encuentra estudiando el grado en composición musical.

“Él está contentísimo, cada vez que su papá, Tito (Olivera), el nene -aunque tenga horas libres- le pide que lo busque más horita, se queda practicando o compartiendo con sus amistades”, indicó Sanabria, quien expresa sentirse a gusto que el jóven “escogió lo que le gusta”.

“Ver que él se está disfrutando esta etapa de su vida, nosotros lo estamos disfrutando con él”, expresó.