El amor que le profesó por 17 años de relación, así como el sentido del humor que mostraba a cada momento, son dos de los aspectos que le brindan fortaleza a Yamira Arce Estremera tras la partida del salsero Cano Estremera.

“Ese hombre tenía un corazón de niño”, recordó en entrevista para Primera Hora. “El Estremera que estaba en la tarima era una persona, y Carlos Enrique, fuera de tarima, era otra persona, totalmente diferente”, resaltó la viuda con ilusión.

El “Dueño del soneo” falleció el miércoles a sus 62 años por complicaciones de salud asociadas con la condición de Hermansky-Pudlak syndrome.

“La casa me huele a él. Es bien difícil”, reveló entre lágrimas, y detalló sus últimos momentos.

“Llegamos al hospital la semana pasada, por la hemoglobina baja. Yo no pensé, más nunca, que iba a morir”, recordó. “Cuando le dieron el cuarto, él dijo ‘ésta es mi última visita aquí, yo no salgo de aquí’”, compartió, y añadió que trató de refutar su argumento haciendo referencia a todas las veces en que había logrado superar adversidades en asuntos de salud.

“Esta vez estoy cansado. Siempre me quieres retener. Necesito que, por favor, me dejes ir”, le insistió el cantante, según manifestó con voz entrecortada, y resaltó que el ánimo del cantante había decaído en los meses recientes tras la muerte de su hermana en febrero, y su mamá en julio.

“Siempre tuvo el dolor de que no pudo ayudar a su hermana, que murió de fibrosis pulmonar, y no pudo despedirse de su mama. Estaba deprimido”.

Yamira recordó que desde el lunes, el cantante dejó de hablar. “Él era bien apegado a mí. Cuando él ya no estaba consciente, el único nombre que llamaba era el mío”, dijo. “En el momento cuando fallece, yo estaba sola. Le dije que se acostara a dormir. Ya estaba sentada al lado. Cerró los ojos, y no pasaron ni siquiera 30 minutos…”, afirmó compungida, y resaltó el apoyo de una de las hijas del salsero, de y su hijo varón, quienes llegaron a Puerto Rico a principios de semana para despedirse. “Ellos saliendo del hospital, y él muriendo”, especificó, y aclaró que la otra hija no logró llegar antes a la Isla.

“Él se fue tranquilo, con una sonrisa”, valoró dentro de las difíciles circunstancias. “Estuvo consciente todo el tiempo. Dejó de hablar el lunes, pero movía las manos y te abría los ojos”.

Yamira es consciente de que superar su partida demorará un tiempo. Mientras, prefiere encontrar consuelo en los buenos recuerdos.

“Ahora por las mañanas me levanto, y no está ahí”, lamentó entre lágrimas. “Sé que me voy a recuperar, pero siempre lo voy a extrañar y siempre lo voy a amar, porque él fue bien especial y bien cariñoso conmigo. Fue un esposo excelente”, destacó con marcado énfasis sobre la voz de éxitos como La boda de ella, Ámame en cámara lenta, La novia automática.

“Era bien cariñoso, bien caballeroso. En más de 17 años juntos, hasta que dejó de caminar (como resultado del trasplante de pulmones, hace cerca de dos años, por la condición de fibrosis pulmonar), él siempre me abrió la puerta”.

La viuda comentó que, para muchos fanáticos, esta personalidad contrasta con la del personaje artístico.

“Sé que había mucha gente que lo quería. Era una persona que, a pesar de que era controversial, la gente lo amaba y lo quería comoquiera. La fanaticada de Cano era gente especial, gente apasionada”, describió. “Cuando llegábamos a los sitios, yo le decía 'no vas a hablar malo, y trataba de controlarse un poco, pero él sabía que tenía su público que hasta se lo pedía”, dijo entre risas.

Será velado el domingo

Para Yamira, las palabras de apoyo de los colegas del género, así como de la fanaticada en las redes sociales, ha sido de gran valor dentro de la tristeza.

Los interesados a brindarle su último al “Dueño del soneo”, podrán hacerlo este domingo en la funeraria Puerto Rico Memorial.

El público tendrá acceso de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., siguiendo las normas de utilizar mascarillas, y mantener distanciamiento físico. Cabe aclarar que no se permitirán niños menores de 12 años.

Los servicios fúnebres se transmitirán por Facebook Live a través de la página de Funeraria Puerto Rico Memorial.

La familia solicita que no se envíen arreglos florales, sino que se hagan donaciones a la entidad Hermansky-Pudlak Syndrome Network a través de www.hpsnetwork.org o por correo a HPS Network, 1 South Road, Oyster Bay, New York, 11771. Es importante especificar que la donación es en memoria de Cano Estremera.