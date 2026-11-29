La cantante Yolandita Monge presenta “Esta Navidad”, una propuesta musical con un estilo bohemio en el que la intérprete apuesta por la sencillez musical. Su inconfundible voz presenta un mensaje lleno de nostalgia, ilusión y esperanza. La canción marca el regreso de la cantante a la escena musical tras 11 años alejada del estudio de grabación.

“Esta Navidad” es una canción sobre crecer, aceptar el paso del tiempo y descubrir que no importa cuántas veces la vida nos cambie los planes siempre podemos encontrar razones para agradecer, ilusionarnos y celebrar, expresa el comunicado de prensa sobre el sencillo, producido por Juan Antonio Cordero.

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“Con mucha emoción presento “Esta Navidad” un regalo musical para mi público. Con esta canción busco que la gente reflexione sobre lo verdaderamente importante de la vida, a celebrar la belleza de lo cotidiano y nunca olvidar la magia de vivir con ilusión” expresó la intérprete mediante declaraciones escritas.

La producción musical realizada en Alfie Musik Studio, estuvo a cargo de Wilfredo Dátil, cuenta con la participación de Ricardo Rodríguez y fue masterizada por Esteban Piñeiro.

“Esta Navidad” está disponible en todas las plataformas digitales.