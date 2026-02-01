La estrella mexicana Yuri logró transportar al público que se dio cita ayer en el Coca-Cola Music Hall con un recorrido musical y visual con las canciones que marcaron generaciones. La artista se reencontró con el público puertorriqueño tras casi nueve años de ausencia en una velada musical memorable como parte del “Icónica Tour”.

La artista hizo honor a su legado con un espectáculo en el que demostró su amplio registro vocal, un despliegue escénico magistral, así como las versátiles coreografías acompañada de seis bailarines. Yuri, una de las voces más influyentes del pop latino, logró que en el espectáculo de dos horas el público cantara, bailara y riera con sus anécdotas y peculiar humor que la caracteriza.

Con la encomienda de hacer una selección de las ‘Yuris’ que más añora, la artista escogió un repertorio que realizó un recorrido de su trayectoria con más de 15 cambios de vestuarios, algunos de ellos con piezas originales, así como el uso de pelucas para revivir los looks de la época, mientras se proyectaban en pantalla los vídeos originales.

El espectáculo inició con los temas “Este amor ya no se toca”, “Déjala” y “Dame un beso”. Posteriormente, la producción recreó con visuales las orquestas del Festival Oti en el 1981 y 1984 para que Yuri interpretara los temas “Deja” y “Tiempos Mejores”.

Tras interpretar el éxito “Maldita primavera”, el público se puso de pie para ovacionar a la artista. El show de “Icónica Tour” continuó con los temas “Qué te pasa”, “Todo mi corazón”, “Es ella más que yo”, “Yo te pido amor” y “Hombres al borde de un ataque de celos”.

El repertorio incluyó los éxitos “Cuando baja la marea” y “Detrás de mi ventana”, que sin duda fue una de las más aclamadas por el público. Antes de continuar con el tema “Y tú cómo estás” la artista relató su proceso de transformación espiritual, para luego interpretar “El espejo” y “Ya no vives en mí”.

Otro de los momentos memorables de la velada musical fue cuando realizó un popurrí de éxitos de grandes intérpretes de los ochenta como Lupita D´Alessio, Ana Gabriel y Rocío Durcal, a quienes rinde un homenaje en el disco que lanzará el 9 de abril. Bajo la producción de R&M Entertainment, la artista cerró con un popurrí de éxitos de los artistas puertorriqueños Ricky Martín y Chayanne.

La artista, además, aprovechó la oportunidad para reconocer a las personalidades que también considera amistades que se encontraban en el público como Soraya Sánchez, productora de Objetivo Fama, Fernando Allende, Johnny Lozada y Lisette.